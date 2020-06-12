Карантин в Украине: Минздрав назвал правила для въезда в страну

Кроме всего прочего, при въезде в Украину иностранцы обязаны иметь страховой полис.
Коронавирус продолжает бить антирекорды в Украине, а в Минздраве представили новые правила въезда в нашу страну из других государств и оккупированных территорий во время карантина. Иностранцы должны иметь страховой полюс.
Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.
Согласно обнародованным правилам:
- иностранцы для въезда в Украину должны обязательно иметь страховой полис, который распространяется на лечение коронавируса и обсервацию.
- разрешается экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек.
- для въезда из временно оккупированных территорий граждане должны обязательно зарегистрироваться в приложении "Дій вдома", который необходим для контроля за самоизоляцией.
- лица, прибывшие из стран со значительным распространением коронавируса, обязаны пройти 14-дневную обсервацию.
Коронавирус в Украине
Ранее Главред писал о том, что критериям ведомства по ослаблению карантинных мероприятий не соответствует эпидемиологическая ситуация в следующих областях: Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Киевской, Закарпатской, Житомирской, Волынской и Винницкой. Аналогично требованиям Минздрава не соответствует и город Киев.
Добавим, в четверг, 11 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если ситуация с COVID-19 ухудшится в более чем 10 областях, то правительство будет работать над усилением карантинных ограничений.