Карантин в Украине: Минздрав назвал правила для въезда в страну

В Минздраве придумали новые правила въезда в Украину / dpsu.gov.ua

Коронавирус продолжает бить антирекорды в Украине, а в Минздраве представили новые правила въезда в нашу страну из других государств и оккупированных территорий во время карантина. Иностранцы должны иметь страховой полюс.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус инфо.

Согласно обнародованным правилам:

иностранцы для въезда в Украину должны обязательно иметь страховой полис, который распространяется на лечение коронавируса и обсервацию.

разрешается экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек.

для въезда из временно оккупированных территорий граждане должны обязательно зарегистрироваться в приложении "Дій вдома", который необходим для контроля за самоизоляцией.

лица, прибывшие из стран со значительным распространением коронавируса, обязаны пройти 14-дневную обсервацию.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал о том, что критериям ведомства по ослаблению карантинных мероприятий не соответствует эпидемиологическая ситуация в следующих областях: Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Киевской, Закарпатской, Житомирской, Волынской и Винницкой. Аналогично требованиям Минздрава не соответствует и город Киев.

Добавим, в четверг, 11 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если ситуация с COVID-19 ухудшится в более чем 10 областях, то правительство будет работать над усилением карантинных ограничений.