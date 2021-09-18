УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Правильный осенний рацион: как приготовить вкусную и полезную кашу за 5 минут

18 сентября 2021, 00:51
Прослушать новость
Остановить

Каша - это обычная пища, которая особенно нужна организму осенью.

Каша
Каша может быть вкусной, главное - уметь приготовить / ua.depositphotos.com

Осенью организм сильно нуждается в витаминах. Поэтому в меню обязательно должны быть каши. Эксперты по здоровому питанию уверены, что эта будничная еда приносит огромную пользу организму в преддверии зимы и похолоданий.

Как говорится в сюжете ТСН, каши - незаменимый источник сложных углеводов. Однако не все их любят. И тут эксперты нашли ключ к тому, как сделать кашу не только "вынужденной", но и вкусной пищей.

Экспертка по здоровому питанию Лора Филиппова советует готовить это блюдо в мультиварке. По ее словам, крупа нагревается не только снизу, но и со всех сторон, как в "бабушкиной" печке. Поэтому она становится очень вкусной.

Также секрет каши в том, что ее ни в коем случае не нужно долго варить.

"Мы можем варить в течение трех часов, а можем зерно залить кипятком с вечера. Оно будет набухать и, таким образом, время на варку значительно уменьшится", - делится своим секретом приготовления врач-ендокринолог Оксана Палладина.

Реклама

А вот диетолог Карина Дейнеко говорит, что самыми ценными являются гречка, пшенная каша или пшено и овсяная каша. Также она советует есть каши до обеда. При этом, предостерегает: людям с проблемами с лишним весом или уровнем сахара, лучше ограничить их в своем рационе. Вместо этого лучше употреблять сезонные овощи и фрукты, орехи.

"Тыква, тыквенные семечки - это то, что надо включать в наш рацион. А также яблоки разных сортов ", - добавила Палладина.

По словам врача, в рационе необходимы продукты, содержащие определенное количество жиров. Это - яичный желток, жирные сорта морской рыбы, к примеру, сельдь.

А вот для профилактики респираторных заболеваний не будет лишним принимать квашеные овощи, содержащие необходимый для этого витамин С, и сало, которое придаст ощущение сытости.

Напомним, ранее международная группа ученых из США, Дании и Канады нашла новые основные причины ожирения. Исследователи утверждают, что они вовсе не связаны с количеством потребляемой пищи. Вся суть в ее составе.

Также ранее Главред писал, как правильно утром накормить школьника. Детям нужны продукты, которые "встряхивают" мозг. В частности, завтрак должен состоять из цельнозерновых каш.

viber
каша диетолог
Сейчас вы просматриваете новость «Правильный осенний рацион: как приготовить вкусную и полезную кашу за 5 минут». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Однокурсник Путина рассказал о его смертельной болезниОднокурсник Путина рассказал о его смертельной болезни День святого Николая 2021: нельзя делать на Николу ЗимнегоДень святого Николая 2021: нельзя делать на Николу Зимнего "Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе"Прогресс ничтожен": Меркель резко высказалась о ситуации на Донбассе Топ-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерейТоп-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерей Теракт в Днепре: взорвался автомобиль, погиб сапер АТО и сотрудница ГосЧСТеракт в Днепре: взорвался автомобиль, погиб сапер АТО и сотрудница ГосЧС

Последние новости

01:15

Пища для ума: диетолог перечислила продукты, которые "прокачают" ваш мозг

00:51

Правильный осенний рацион: как приготовить вкусную и полезную кашу за 5 минут Видео

00:45

Впервые в истории : украинский флаг полетит на Луну

00:19

Гороскоп на 18 сентября для всех знаков Зодиака: жизненные трудности или увеличение дохода Видео

00:04

Скончалась знаменитая голливудская артистка

Реклама
17 сентября, пятница
23:59

Нафтогаз уйдет "под монастырь": СМИ выяснили, что компанию ждет глобальное увольнение Видео

23:25

Данилов поставил жесткий ультиматум желающим наблюдать за выборами в Госдуму РФ на территориях ОРДЛО

22:59

"Это тоже белорусский город и земли вокруг": Лукашенко позарился на Польшу и Литву Видео

22:45

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины: в чем суть документа Видео

22:42

В Киеве поймали извращенца: педофил набросился на 8-летнюю девочку прямо в школьном туалете

22:29

Симптомы рака кишечника: редкий, но болезненный знак в спине может сигнализировать о болезни Видео

22:25

Очередное отравление в школе: на Сумщине страдают десятки детей

21:58

Назван горячий напиток, снижающий давление: сколько нужно пить Видео

21:53

Мейхер взволновала воображение поклонников пикантной фотосессией

21:38

"Напрягаюсь, когда слушаю": Данилов придрался к журналисту Видео

21:35

Путин застрял в прошлом: во время голосования в Госдуму часы президента РФ показывали 10 число Видео

21:25

Что нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запреты

21:11

Признак рака: как голос может указать на смертельную болезнь Видео

20:59

Раненые, окровавленные и обгоревшие люди: турист рассказал о смертельном взрыве в Карпатах Видео

20:51

В Украине стартовала система учета олигархов: как она будет работать Видео

Реклама
20:28

"Мы любим друг друга": Дзидзьо признался, что отдал роскошную квартиру в Киеве бывшей жене

20:23

Украина сможет самостоятельно определять COVID-штаммы: Ляшко поведал о новом медоборудовании Видео

20:21

Ради лайков в соцсетях: в Украине подростков накрыло смертельно опасное "развлечение"

19:47

Смертельное селфи: упавшая в пропасть на испанском курорте украинка скончалась в больнице

19:40

Зеленский отправляется с новым визитом в США: в ОП раскрыли программу встреч Видео

19:20

Одесситка нашла маму, которая 21 год считалась пропавшей без вести: трогательное видео встречи

19:14

Обматерила на все село и поплатилась за свои слова: суд наказал скандалистку из Закарпатья

18:54

Украина ударила санкциями по организаторам выборов в Госдуму в Крыму и ОРДЛО - решение СНБО Видео

18:33

Исторические кадры: SpaceX Маска опубликовала первые фото гражданского экипажа в космосе Фото

18:31

Приметы на 18 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:27

Грандиозная премьера "Маскарада" на 1+1: чем удивит страну первый эпизод нового сезона шоу Видео

18:18

Четырем областям Украины светит "красная" зона карантина – Радуцкий Видео

18:12

Путин заболел и у нас есть пара суток, чтобы отвоевать Донбасс: Арестович Видео

18:01

Родители говорят, что упал с дивана: 2-летний ребенок умер в Днепре

17:44

"Жалко ребёнка, с такой рискует не прожить долго": в Киеве очередная мамочка решила испытать судьбу

17:39

Мариуполь в рейтинге лучших городов по качеству жизни опередил Киев и Одессу

17:37

Русью уже не пахнет: Арестович предложил новое название для Украины Видео

17:12

"Российский газ не так и важен": в Госдепе США призвали Украину не зацикливаться на СП-2 Видео

17:07

Львовянка требует повысить налоги: выяснено удивительное желание женщины

17:00

Зачем Путин проводит выборы в России мнение

Реклама
16:52

Прибавка к пенсии: украинцам назвали дату старта доплат по 500, 400 и 300 гривен Видео

16:44

Молчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Лорак в скандале с Меладзе Видео

16:41

Достал из коляски и пропал: в Запорожье неадекват похитил младенца

16:35

Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме

16:29

Тело обнаружили в уборной: в Харькове нашли застреленным известного бизнесмена

16:16

"Ничтожный прогресс" и давление на Украину: у Путина разразились условием для США по Донбассу

16:11

Много дождей и порывистый ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение (карта) Видео

15:40

Знаете ли вы, как защититься от финансовых потерь? новости компании

15:30

В Украине одобрили комбинацию Moderna и Pfizer: интервал между дозами – 28 дней

15:29

Облил серной кислотой мать с детьми: в Николаеве отправили за решетку ревнивца, решившего убить жену

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять