Правильный осенний рацион: как приготовить вкусную и полезную кашу за 5 минут

Каша может быть вкусной, главное - уметь приготовить / ua.depositphotos.com

Осенью организм сильно нуждается в витаминах. Поэтому в меню обязательно должны быть каши. Эксперты по здоровому питанию уверены, что эта будничная еда приносит огромную пользу организму в преддверии зимы и похолоданий.

Как говорится в сюжете ТСН, каши - незаменимый источник сложных углеводов. Однако не все их любят. И тут эксперты нашли ключ к тому, как сделать кашу не только "вынужденной", но и вкусной пищей.

Экспертка по здоровому питанию Лора Филиппова советует готовить это блюдо в мультиварке. По ее словам, крупа нагревается не только снизу, но и со всех сторон, как в "бабушкиной" печке. Поэтому она становится очень вкусной.

Также секрет каши в том, что ее ни в коем случае не нужно долго варить.

"Мы можем варить в течение трех часов, а можем зерно залить кипятком с вечера. Оно будет набухать и, таким образом, время на варку значительно уменьшится", - делится своим секретом приготовления врач-ендокринолог Оксана Палладина.

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А вот диетолог Карина Дейнеко говорит, что самыми ценными являются гречка, пшенная каша или пшено и овсяная каша. Также она советует есть каши до обеда. При этом, предостерегает: людям с проблемами с лишним весом или уровнем сахара, лучше ограничить их в своем рационе. Вместо этого лучше употреблять сезонные овощи и фрукты, орехи.

"Тыква, тыквенные семечки - это то, что надо включать в наш рацион. А также яблоки разных сортов ", - добавила Палладина.

По словам врача, в рационе необходимы продукты, содержащие определенное количество жиров. Это - яичный желток, жирные сорта морской рыбы, к примеру, сельдь.

А вот для профилактики респираторных заболеваний не будет лишним принимать квашеные овощи, содержащие необходимый для этого витамин С, и сало, которое придаст ощущение сытости.

Напомним, ранее международная группа ученых из США, Дании и Канады нашла новые основные причины ожирения. Исследователи утверждают, что они вовсе не связаны с количеством потребляемой пищи. Вся суть в ее составе.

Также ранее Главред писал, как правильно утром накормить школьника. Детям нужны продукты, которые "встряхивают" мозг. В частности, завтрак должен состоять из цельнозерновых каш.