Правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гумгрузы

Будет разработа новый механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами.

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Правительство закрыло систему "Шлях" / Колаж: Главред, фото: ГПСУ, ua.depositphotos.com

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Выезд водителей будет возможен по общим основаниям

Что такое система "Шлях"

Правительство прекратило функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Отныне для выезда за границу такие водители должны иметь другие основания для пересечения границы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Отмечается, что по результатам заседания Кабмина 25 февраля были одобрены изменения в постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами.

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Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен по общим основаниям, а не по регистрации в системе "Шлях".

"Водители, следующие за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие, предусмотренные постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно правительство поручило Минсоцполитики, которое формирует политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами.

Выезд за границу из Украины - последние новости

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчины не могли выезжать за границу для участия в международных учебных программах. Однако в 2024 году все изменилось, и теперь мужчины-студенты уже могут выезжать на обучение в иностранных учреждениях высшего образования. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. По его словам, преподаватели украинских высших учебных заведений могут выезжать за границу на программы повышения квалификации, а также на конференции.

Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады разрабатывают законопроект, который позволит украинским мужчинам 18 - 24 лет пересекать границу. Как рассказал народный депутат Руслан Горбенко, законопроект будет предусматривать свободный выезд за границу для украинцев 18 - 24 лет, которые учатся в иностранных учебных заведениях.

С 3 марта деятелям искусств и журналистам запретят выезд за границу. Причина в том, что, выехав, они редко возвращаются назад.

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Что такое система "Шлях" Система "Шлях" с 2022 года функционировала для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами. Систему запустило Министерство развития общин и территорий для обеспечения устойчивой логистики, перевозки грузов и гуманитарной помощи.

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