Обстрелы на Донбассе во время перемирия: в Генштабе назвали причину

Украинские военные в зоне ООС на Донбассе / savelife.in.ua

Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак рассказал о ситуации на Донбассе после объявленного перемирия.

Во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского, он подчеркнул, что единичные обстрелы во время перемирия выявляют "неконтролируемые эмоции" или провокации на самом низком уровне боевиков, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, Хомчак проинформировал о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, отметив, что в зоне проведения ООС не зафиксирована эскалация либо наступательные действия.

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"Единичные обстрелы не является системными и выявляют неконтролируемые эмоции или провокации на самом низком уровне", - отметил он.

Напомним, с 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.