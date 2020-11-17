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Президент уволил главу Николаевской области

17 ноября 2020, 17:45

Указ обнародован на сайте главы государства.

Александр Стадник / Фото: Украинские новости

Президент Владимир Зеленский 17 ноября лишил полномочий губернатора Николаевской области Александра Стадника.

Как сообщается на сайте главы государства, чиновника уволили с должности главы Николаевской областной государственной администрации.

Причины увольнения Стадника с занимаемой должности в документе не указываются. До назначения нового губернатора, руководить областью будет Георгий Решетилов, которого назначили исполняющим обязанности.

Известно, что 11 ноября Правительство согласовало назначение губернаторов Николаевской, Одесской и Сумской ОГА. Так, следующим главой Николаевской облгосадминистрации будет Виталий Ким, который до этого возглавлял избирательный штаб "Слуг" по области.

Читайте такжеМэра Николаева поразил Covid-19 и пневмонияОтметим, Зеленский назначил Александра Стадника губернатором Николаевской области в сентябре 2019 года. А в ноябре Зеленский заставил председателя Николаевской ОГА Александра Стадника пообещать при журналистах, что Южнобугский мост Николаева будет отремонтирован в течение года.

  • Народный депутат из фракции Слуга народа, представитель президента в КСУ Федор Вениславский прокомментировал вероятность кадровых перестановок.

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным судом.

  • Он подчеркнул, что Раде нужно принять государственный бюджет во втором чтении и голосовать за возможные кадровые перестановки во власти.

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