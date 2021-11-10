"Президента бить нельзя": Кличко рассказал, как чуть не подрался с Януковичем во время Евромайдана

Во время Евромайдана на встрече власти и оппозиции Янукович и Кличко спорили. В какой-то момент экс-президент начал оббегать стол и приближаться к оппоненту.
Мэр столицы Украины Виталий Кличко рассказал, как во времена Евромайдана едва не подрался с бывшим президентом Виктором Януковичем. Инцидент произошел на одной из встреч представителей власти с оппозицией.
Журналист Дмитрий Гордон отметил во время интервью с Кличко, что Януковичу не понравились слова будущего мэра Киева в свой адрес, поэтому он побежал к нему с кулаками.
"Ты что-то сказал нехорошее в адрес Виктора Федоровича. И вдруг эта масса, эта махина подскочила с кресла – и побежала в твою сторону с кулаками", – сказал Гордон, ссылаясь на одного из участников встречи.
Кличко это подтвердил. По его словам, Янукович был настроен очень агрессивно.
"В отношении окончания демонстраций ужасное было давление. Я сказал, что ни в коем случае никто расходиться не будет. "Если вы будете на нас давить…" Какие-то грубые слова с его стороны [последовали], я парировал... Он вскочил, начал оббегать [стол]", – вспомнил политик.
По его словам, Янукович на самом деле "очень массивный". Кличко отметил, что понимал: "когда Янукович приблизится, то выбора не будет".
"Чуть-чуть, может быть, ниже меня, но еще, думаю, тяжелее. И я уже думал: "Президента же бить нельзя ни в коем случае. Защищаться – тоже". А в боксе как можно защищаться? Ну, встав в такую, знаете, боевую стойку…" – сказал Кличко.
В итоге Янукович к Кличко так и не приблизился - остановился в нескольких метрах.
"Я думаю, у меня очень хорошая реакция. Максимум, что получилось бы у Виктора Федоровича – это помахать по воздуху. Попасть – никогда бы не попал", – убежден столичный мэр.
Он добавил, что никогда не бил никого за пределами ринга.
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Виталий Кличко возглавил Киев в июне 2014 года. До этого, после завершения спортивной карьеры, был народным депутатом от партии УДАР.
Как известно, Виктор Янукович скрывается от украинского правосудия в России. Накануне 30-летия Независимости Украины экс-президент-беглец неожиданно обратился к украинцам.
В октябре Януковича заочно арестовали по делу о присвоении резиденции Межигорье. Такую меру пресечения экс-президенту избрал высший антикоррупционный суд (ВАКС). В деле также фигурирует его сын Александр.
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