УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Пришли те, кто будет наступать": военный эксперт объяснил маневры Кремля возле границ Украины

18 февраля 2022, 08:06
Прослушать новость
Остановить

В целом, количество российских военных на границе с Украиной осталось примерно таким же, как и было. Но имеет тенденцию к увеличению. Риск вторжения высокий.

российские военные, военные РФ, вторжение
РФ проводит перегруппировку войск / Фото Reuters

Риск вторжения России в Украину остается высоким. Несмотря на то, что в РФ заявили об отведении войск от украинских границ, это больше похоже на перегруппировку, так как некоторые войска Россия отвела, а некоторые - привела опять. Такое мнение озвучил военный эксперт Влад Волошин.

В частности, он прокомментировал сообщение официального Вашингтона о том, что Кремль увеличил количество своего армейского контингента в приграничной зоне на 7 тысяч человек.

"Дополнительные 7 тысяч – это наращивание ударных сил и средств. То есть тех бойцов, которые поставили палатки, уже вывели, а сейчас в эти палатки пришли те, кто будет наступать", - сказал Волошин изданию Obozrevatel.

По его словам, 3-я и 150-я мотострелковые дивизии, которые находились в аннексированном Крыму, сейчас вроде бы выводятся в места постоянной дислокации, то есть на границу с Украиной.

Место постоянной дислокации 150-й мотострелковой дивизии находится в Новочеркасске (Ростовская область РФ), а 3-й - в Валуйках (Белгородская область РФ).

Реклама

"Если Россия заявляет о том, что некоторые силы и средства все таки выведены, то, скорее всего, речь идет о том, что это подразделения логистики – те, которые строили полевые лагеря для тех войск, которые сейчас сосредоточены вблизи украинских границ. Но их выводят в Южный и Западный военные округа, это тоже абсолютно недалеко", - объяснил военный эксперт.

Во словам Волошина, в целом, количество российских военных на границе с Украиной осталось примерно таким же, как и было.

"Но оно (количество военных, - ред.) имеет тенденцию к увеличению. Эшелоны продолжают двигаться в западном направлении", - сказал он.

"Вероятность (вторжения России, - ред.) остается высокой. После заявлений об отводе войск она не уменьшилась", - добавил Волошин.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

Позже старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил Politico, что перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля 2022 года всегда преувеличивалась. Временные рамки, на которые действительно стоит обратить внимание, — это 20 февраля и после.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше, и они выдвигаются на боевые позиции". Вторжение России может произойти в любой момент.

Читайте также:

viber
российские военные вторжение России российское вторжение новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Пришли те, кто будет наступать": военный эксперт объяснил маневры Кремля возле границ Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Невероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год ТиграНевероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год Тигра Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные переменыГороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные перемены 5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом ЖдановымСтоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым Главный плюс в истерии вокруг нападения ПутинаГлавный плюс в истерии вокруг нападения Путина
09:27

Власти известны фамилии "пятой колонны" в ВР, Россия может действовать через них – Данилов

09:26

В День Единения украинцев объединила музыкой Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" актуально

09:14

В Беларуси неожиданно исчез понтонный мост через Припять у границ Украины - CNNВидео

08:51

Сенат США призвал Байдена увеличить давление на Россию – резолюцию приняли единогласноВидео

08:35

Коронавирус в Украине 18 февраля: за сутки 35 тысяч новых COVID-случаев и почти 300 жертв

Реклама
08:25

Понтонный мост не при чем: почему Украине стоит подождать до конца мартамнение

08:12

Уменьшилась вероятность вторжения РФ, но участятся точечные обострения: Климкин о действиях ПутинаВидео

08:06

"Пришли те, кто будет наступать": военный эксперт объяснил маневры Кремля возле границ Украины

07:22

Семья Шуфрича купила в аннексированном Крыму недвижимость и зарегистрировала по законам РФ – СхемыВидео

07:10

Угроза вторжения в Украину и поражения России: эксперт сделал прогноз по ситуацииВидео

06:40

Весна уже на пороге: февраль 2022 в Украине удивит аномальной погодой

06:23

Бегство элит: почему один законопроект не решит проблемымнение

05:50

Как воспитывать гиперактивного ребенка: 10 советов, которые сделают вас идеальными родителями

05:40

Самый вкусный блинный торт на Масленицу 2022: готовим невероятную закускуВидео

05:28

"Самая большая угроза – точечный удар": у границ Украины 130 тысяч военных РФВидео

04:50

Врежет мороз под -15°: украинцы узнали ледяной прогноз с резким похолоданиемВидео

04:28

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы для орхидей - лучший способ заставить ее цвестиВидео

04:26

Бурлеск и страсть: Даша Астафьева в эротичном корсете показала свои пышные прелести

04:20

Может защитить сердце: ученые обнаружили новую пользу от кофе

03:20

Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать сольВидео

Реклама
03:17

Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой кушВидео

03:16

Горяча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом наряде

02:39

Что случится, если полностью отказаться от сахара - комментарий эндокринолога

02:10

Без окрашивания и стрижки: ученые назвали способ остановить процесс появления седых волос

01:57

Путин загнал себя в ловушку: эксперт объяснил, почему Кремль не получит контроль над Украиной

01:13

Доллар резко рванет вверх: появился катастрофический сценарий обрушения гривныВидео

00:51

Приметы на 18 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:32

Диетолог развеяла популярное заблуждение о сале

17 февраля, четверг
23:54

Дерзкая провокация: в СНБО и Минобороны объяснили обострение ситуации на ДонбассеВидео

23:12

Боевики устроили мощный обстрел Станицы Луганской: горит жилой домВидео

22:55

Киевские школы готовятся ко вторжению: в подвале обустроили бомбоубежищеВидео

22:37

У Путина резко ответили Байдену на слова о вторжении в УкраинуВидео

22:03

"Операция под чужим флагом": Джонсон отреагировал на обстрел детсада и пригрозил РФ санкциямиВидео

21:51

"Последнее предупреждение Путину": онлайн-трансляция Право на владуВидео

21:50

Диетолог нашла неожиданную полезность груши для тела

21:46

Зима еще даст о себе знать: раннюю весну в Украине ждать не стоитВидео

21:34

Скандальная Монтян на Совбезе ООН назвала Украину "колонией коллективного Запада"Видео

21:15

"Я ненавижу вас": российская фигуристка на Олимпиаде устроила истерику из-за второго местаВидео

20:49

Паники не было: названо число украинцев, уехавших за границу перед возможным вторжениемВидео

20:37

Денежная удача и солидный доход: кому из знаков ожидать до конца февраляВидео

Реклама
20:03

Протащила бездомного около километра: под Киевом автоледи не заметила человека на фаркопе

19:52

"Бежали в одних тапочках": родители рассказали об ужасах спасения детей под обстрелом на ДонбассеВидео

19:33

"Звонят и спрашивают разрешения": Зеленский разнес идею прямого диалога с "ЛДНР"Видео

19:10

"Могут устроить теракт или химическую атаку": Блинкен назвал сценарий вторжения РоссииВидео

19:05

Кровавый расстрел в Днепре: появилась новая версия стрельбы РябчукаВидео

19:02

Доллар снова уходит в "пике": в Украине обесценилась гривна

18:55

Полномасштабное вторжение России: сколько украинцев верят, что "Путин нападет"Видео

18:47

На Донбассе случилось новое обострение: боевики бомбят территорииВидео

18:46

У границ Украины – крупнейшая за десятилетия группа войск: в НАТО обратились к РФВидео

18:37

Прорыв к Киеву и оккупация Харькова: в Британии показали карту вероятной атаки РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять