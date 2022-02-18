"Пришли те, кто будет наступать": военный эксперт объяснил маневры Кремля возле границ Украины

РФ проводит перегруппировку войск / Фото Reuters

Риск вторжения России в Украину остается высоким. Несмотря на то, что в РФ заявили об отведении войск от украинских границ, это больше похоже на перегруппировку, так как некоторые войска Россия отвела, а некоторые - привела опять. Такое мнение озвучил военный эксперт Влад Волошин.

В частности, он прокомментировал сообщение официального Вашингтона о том, что Кремль увеличил количество своего армейского контингента в приграничной зоне на 7 тысяч человек.

"Дополнительные 7 тысяч – это наращивание ударных сил и средств. То есть тех бойцов, которые поставили палатки, уже вывели, а сейчас в эти палатки пришли те, кто будет наступать", - сказал Волошин изданию Obozrevatel.

По его словам, 3-я и 150-я мотострелковые дивизии, которые находились в аннексированном Крыму, сейчас вроде бы выводятся в места постоянной дислокации, то есть на границу с Украиной.

Место постоянной дислокации 150-й мотострелковой дивизии находится в Новочеркасске (Ростовская область РФ), а 3-й - в Валуйках (Белгородская область РФ).

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"Если Россия заявляет о том, что некоторые силы и средства все таки выведены, то, скорее всего, речь идет о том, что это подразделения логистики – те, которые строили полевые лагеря для тех войск, которые сейчас сосредоточены вблизи украинских границ. Но их выводят в Южный и Западный военные округа, это тоже абсолютно недалеко", - объяснил военный эксперт.

Во словам Волошина, в целом, количество российских военных на границе с Украиной осталось примерно таким же, как и было.

"Но оно (количество военных, - ред.) имеет тенденцию к увеличению. Эшелоны продолжают двигаться в западном направлении", - сказал он.

"Вероятность (вторжения России, - ред.) остается высокой. После заявлений об отводе войск она не уменьшилась", - добавил Волошин.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

Позже старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил Politico, что перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля 2022 года всегда преувеличивалась. Временные рамки, на которые действительно стоит обратить внимание, — это 20 февраля и после.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше, и они выдвигаются на боевые позиции". Вторжение России может произойти в любой момент.

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