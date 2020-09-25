Притула рассказал, в какой город хотел перенести столицу Украины

Есть какая-то логика в том, чтобы разбросать правительственный квартал не просто по Киеву, а по Украине, считает Сергей Притула.
Украинский шоумен Сергей Притула, который баллотируется на пост мэра Киева, рассказал, в какой город когда-то хотел перенести столицу Украины.
Об этом он заявил 24 сентября в эфире программы Право на владу на канале 1+1.
"Покатавшись последние лет пять по Украине, объездив ее вдоль и поперек, практически не осталось регионов, где я не побывал, у меня была такая в свое время мысль перенести столицу где-то в район Кропивницкого", - рассказал Притула.
По его словам, таким образом можно было бы улучшить дороги и уровень жизни в областном центре.
"Есть какая-то логика в том, чтобы разбросать правительственный квартал не просто по Киеву, а по Украине, и, таким образом, улучшить условия жизни в разных регионах", - добавил кандидат в мэры Киева.
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Напомним:
- 11 августа Сергей Притула объявил, что идет на выборы столичного градоначальника от партии Голос. Он также решил завершить карьеру в шоу-бизнесе ради политики.
- На последних выборах в Верховную Раду Притула шел 30-м в списке партии Голос, но попасть в парламент ему не удалось.
- В сентябре 2020 Сергей Притула оскандалился из-за предвыборного слогана.