Притула рассказал, в какой город хотел перенести столицу Украины

Сергей Притула высказался о переносе столицы Украины из Киева / УНИАН

Украинский шоумен Сергей Притула, который баллотируется на пост мэра Киева, рассказал, в какой город когда-то хотел перенести столицу Украины.

Об этом он заявил 24 сентября в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

"Покатавшись последние лет пять по Украине, объездив ее вдоль и поперек, практически не осталось регионов, где я не побывал, у меня была такая в свое время мысль перенести столицу где-то в район Кропивницкого", - рассказал Притула.

По его словам, таким образом можно было бы улучшить дороги и уровень жизни в областном центре.

"Есть какая-то логика в том, чтобы разбросать правительственный квартал не просто по Киеву, а по Украине, и, таким образом, улучшить условия жизни в разных регионах", - добавил кандидат в мэры Киева.

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Напомним: