УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Данными клиентов ПриватБанк начали торговать в Сети

27 апреля 2020, 11:37

В Telegram начали масштабную торговлю личными данными украинцев.

Приватбанк
Приватбанк / privatblog.com.ua

В мессенджере Telegram были обнаружены боты, которые за сумму в 50-200$ готовы продать личные данные украинцев. Речь идет об утекшей в сеть базе клиентов Приватбанка.

Журналистам удалось найти двоих ботов, фактически объявивших массовую торговлю персональной информацией. Один из них – "Досье" – прекратил работу, другой продолжает функционировать и, на основе имеющейся базы данных, за 10 запросов стоимостью от 50 до 200 долларов готов предоставить нужную мошенникам информацию.

В частности, речь идет о ФИО, месте прописки, идентификационном коде и других данных.

приватбанк торговля данными

Боты работают за деньги: 10 запросов в нем стоят $50, 50 - $100, 200 - $200. Оба, как уточняет AIN, работают с одной и той же краденой базой данных.

Пользователи социальных сетей предполагают, что причиной слива информации может стать кража базы финучреждения ПриватБанк. В пресс-службе банка знают об инциденте и уже обратились в полицию. Впрочем, пока нет конкретной информации о том, когда именно произошла утечка данных и насколько она масштабна.

приватбанк утечка данных
Чат-бот, в котором продаются данные клиентов Приватбанка

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", - сообщили в в ПриватБанке, предупредив клиентов об опасности разглашения персональных данных.

Ранее мошенники от имени ПриватБанка на фоне эпидемии коронавируса в Украине организовали фейковую кампанию, в рамках которой обещали украинцам  материальную помощь в размере 800 грн.

Приватбанк новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Данными клиентов ПриватБанк начали торговать в Сети». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:58
Лунный календарь на май 2020: фазы Луны и благоприятные дни мая
11:53
Работа в Киеве: число вакансий снизилось на 34% – на кого есть спрос Видео
11:45
Фото голого Александра Цекало с сигаретой попало в сеть
11:45
Трагедия двух маленьких диктаторов: как планы Путина и Ким Чен Ына пошли прахом мнение
11:41
Идеальный завтрак: что нужно есть утром Видео
11:40
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
11:39
Китай уже позади: коронавирус тащит Россию к новым высотам Видео
11:37
Данными клиентов ПриватБанк начали торговать в Сети
11:14
Мандалорец 2 сезон - список серий и их название
10:56
Коронавирус сдался: первая страна в мире официально "задушила" Ковид Видео
10:50
Что не так с карантином в Украине мнение
10:32
Киев накроют грозы: синоптик назвал даты Видео
10:30
Маникюр весна 2020 новинки – коралловый маникюр и паутинка на ногтях - фото Фото
10:09
Открывают салоны красоты и рынки: в Европе начали ослаблять карантин из-за Ковида Видео
09:50
Гороскоп на май 2020 года: какие дела нельзя начинать
09:24
Коронавирус умрет не скоро: в США назвали реалистичный срок появления вакцины Видео
09:19
Коронавирус не сдается: в Украине число больных перевалило за психологическую отметку Видео
08:45
"Царьки из КГГА начудили": главные подробности задержания Слончака Фото Видео
08:43
Почему Путин на самом деле сбежал в кусты мнение
08:31
Куда пропал Ким Чен Ын: появились подробности состояния лидера Северной Кореи Видео
07:56
Новое "лицо" коронавируса: в США дополнили список симптомов Ковида Видео
07:50
Гороскоп на 27 апреля: открытие дара и смертельная опасность Видео
07:20
Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 27 апреля Видео
06:52
Почему Саакашвили и почему именно сейчас мнение
06:33
Кто такой Роман Сасанчин - победитель Голос країни 10 сезон Фото Видео
06:30
Самые модные длинные платья на лето 2020 - фото Фото
06:03
Останутся без легких: астролог сделал страшный прогноз о коронавирусе в России
05:42
"Путин все вытоптал": раскрыт интересный факт о политическом поле России Видео
05:15
Инфекционист ошарашил заявлением о пике коронавируса в Украине
04:51
Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам сильно хочется секcа
03:47
Какой тест на коронавирус самый точный: врач дала ответ
03:04
Мечты об иммунитете к коронавирусу: ученые сделали важное открытие Видео
02:21
Порнозвезда побаловала поклонников упругим телом на откровенных фото Фото
02:10
Новое исследование: бокал вина равен часу в тренажерном зале
01:38
Коронавирус скажет "спасибо": почему нельзя пить чай на карантине Видео
01:05
Голос країни 2020 финал - Роман Сасанчин победил в 10 сезоне Видео
00:55
"Кидалово на крупную сумму": названы бедолаги мая
00:19
27 апреля – какой сегодня праздник: День Мартына и День короля Видео
26 апреля, воскресенье
23:51
Эксперт пояснил опасность использования смартфонов во время пандемии Covid-19 Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 26 апреля Видео
23:30
Голос країни 2020 смотреть онлайн финал 26-04-2020 Видео
23:23
Коронавирус у животных: в Нидерландах эпидемия на фермах с норками Видео
22:58
В Киеве на Красную горку пытались прорваться на кладбище, вопреки карантину Видео
22:45
Модные короткие стрижки для круглого лица 2020 - фото Фото
22:04
"Мы здесь будем жить": Лукашенко хочет восстанавливать Чернобыльскую зону Видео
21:58
Стоило ли вводить карантин в Украине: врач ошарашил ответом
21:49
Голос країни 2020 - как голосовать в финале 26-04-2020 Видео
21:28
Кабмин пообещал доплаты за больных коронавирусом: кому и сколько
21:22
Кардинальные языковые изменения в школах: что ждет учеников в сентябре
20:45
В Минздраве заговорили о досрочном смягчении карантина - главное условие
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять