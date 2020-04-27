Данными клиентов ПриватБанк начали торговать в Сети

Приватбанк / privatblog.com.ua

В мессенджере Telegram были обнаружены боты, которые за сумму в 50-200$ готовы продать личные данные украинцев. Речь идет об утекшей в сеть базе клиентов Приватбанка.

Журналистам удалось найти двоих ботов, фактически объявивших массовую торговлю персональной информацией. Один из них – "Досье" – прекратил работу, другой продолжает функционировать и, на основе имеющейся базы данных, за 10 запросов стоимостью от 50 до 200 долларов готов предоставить нужную мошенникам информацию.

В частности, речь идет о ФИО, месте прописки, идентификационном коде и других данных.

Боты работают за деньги: 10 запросов в нем стоят $50, 50 - $100, 200 - $200. Оба, как уточняет AIN, работают с одной и той же краденой базой данных.

Пользователи социальных сетей предполагают, что причиной слива информации может стать кража базы финучреждения ПриватБанк. В пресс-службе банка знают об инциденте и уже обратились в полицию. Впрочем, пока нет конкретной информации о том, когда именно произошла утечка данных и насколько она масштабна.

Чат-бот, в котором продаются данные клиентов Приватбанка

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", - сообщили в в ПриватБанке, предупредив клиентов об опасности разглашения персональных данных.

Ранее мошенники от имени ПриватБанка на фоне эпидемии коронавируса в Украине организовали фейковую кампанию, в рамках которой обещали украинцам материальную помощь в размере 800 грн.