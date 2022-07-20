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Привезли дочь к трупу матери в разрушенной Попасной: пропагандисты Россия-1 пробили дно

20 июля 2022, 23:30

Съемочная группа специально едет с женщиной и показывает, что дом матери, конечно же, разбомблен, потому что 90% Попасной уничтожено в процессе "освобождения".

Сюжет пропаганды
Сюжет пропаганды / скрин с видео Россия-1

Пропагандисты Кремля из телеканала "Россия-1" на сей раз опустились "ниже плинтуса" - они специально привезли дочь к трупу матери в разрушенной ими же Попасной, сообщил в Facebook журналист и блогер Денис Казанский.

В скандальном сюжете показывают, как женщина из Попасной, которая последний годы жила в Москве, возвращается в город, чтобы увидеть свою маму, с которой после ожесточенных боев пропала связь.

Съемочная группа специально едет с женщиной и показывает, что дом матери, конечно же, разбомблен, потому что 90% Попасной уничтожено в процессе "освобождения".

В разгромленной квартире она находит труп погибшей мамы и начинает орать перед камерой: "Мамочка милая, какая жестокая эта Америка, и фашисты нацистские, что же вы сделали, убийцы!".

Журналист Денис Казансикй обращает внимание на то, что пока президент РФ Владимир Путин не объявил "спецоперацию" и не сравнял Попасную с землей, мама этой женщины была жива и здорова. Никакие "нацистские фашисты" ей не делали ничего плохого.

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"Но происходит невероятное. Вместо того чтобы проклинать настоящих убийц, которые пришли и просто так уничтожили мирный город, героиня проклинает "жестокую Америку", - отметил Казанский.

"Российская пропаганда – это что-то невероятное. Казалось бы, уже давно пора привыкнуть, что дна нет. Но ведь это уже и не дно, а какой-то ад с чертями. У людей в буквальном смысле отбирают душу, подселяя в них бесов и заставляя видеть "защитников" даже в убийцах собственных матерей", - подытожил блогер.

Российская пропаганда

Напомним, ранее известный итальянский ведущий прям в прямом эфире раскрыл наглую ложь российского пропагандиста Владимира Соловьева. По его словам, нападение России на Донбасс стало лишь поводом для Владимира Путина, чтоб захватить еще больше территорий Украины.

Но стране-агрессору не удастся реализовать свои коварные планы, этого не допустит ни ЗСУ, ни Запад, ни НАТО, сказал ведущий итальянского ТВ.

Итальянский журналист Алессандро Салюсти в прямом эфире назвал российского пропагандиста Владимира Соловьева (нецензурным словом - ред.). Это произошло во время включения из Москвы, где другой итальянский журналист решил пообщаться с Соловьевым.

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Попасная Денис Казанский новости Украины пропаганда
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