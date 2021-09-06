"Приятно видеть красавца": в небо над захваченным Донецком запустили флаг Украины - яркие фото

В небо над захваченным Донецком запустили флаг Украины / Twitter.com

Украинские патриоты благодаря воздушным шарам подняли в небо над временно оккупированным российскими войскам и боевиками группировки "ДНР" Донецком государственный флаг Украины. Соответствующие фото были опубликованы в сервисе микроблогов Twitter.

На Донецк полетел флаг, который совершил путешествие по маршруту Краматорск – Марш Защитников в Киеве на День Независимости – Авдеевка.

"Накануне 8 сентября хочу напомнить нашим небратьям "Победили фашистов, победим и рашистов" Слава Украине!", – написали организаторы мероприятия.

"Всем причастным спасибо! Вместе мы-сила! Аж слезы на глазах. Боже, если ты есть! Ты знаешь, что делать", "Всем причастным - моя искренняя благодарность", "Героям слава! Очень приятно видеть этого красавца!!! Горжусь, что и моя доля в этом есть!", ‒ написали воодушевленные пользователи в комментариях.

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Волонтеры, переселенцы и военнослужащие 28 июня в честь Дня Конституции запустили неподалеку от линии разграничения 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка.

"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится, и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске", — сказал один из волонтерові.