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Летний призыв в армию 2020: кому положена отсрочка и куда обращаться за помощью

Выпускники школ 2020 года имеют право на получение высшего образования без каких-либо препятствий.

17 июля 2020, 13:59
Призывники
Выпускники школ, ВУЗов и колледжей имеют право на отсрочку от призыва на срочную службу / Униан

Отсрочка от срочного призыва на военную службу в Украине должна предоставляться абитуриентам, закончившим школу в 2020 году. Они имеют беспрепятственное право на получение высшего образования.

Об этом заявил глава Минобороны Украины Андрей Таран в ходе своего выступления в Верховной Раде 17 июля.

Согласно решению Кабинета Министров украинцы, не достигшие 20-летнего возраста, призываются на военную службу исключительно по собственному желанию, которое должно быть подкреплено заявлением.

Таким образом, выпускники школ имеют право не идти в армию и поступать в университеты.Читайте такжеВ Украине объявили призыв резервистов: кого ждут в ВСУ

"Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования. Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - подчеркнул Таран.

Также известно, что в министерстве обороны рекомендуют дать отсрочку лицам призывного возраста, которые поступают в магистратуру. Срок действия отсрочки – до 1 октября 2020 года. Решение принимает призывная комиссия, которая может отказать в предоставлении отсрочки.

Как получить отсрочку от армии

Для получения отсрочки нужно принести в военкомат документы из учебного заведения, куда поступает абитуриент, которые подтверждают данное право гражданина согласно действующему законодательству.

Куда обращаться в случае проблем

Министр обороны Андрей Таран советует звонить на горячую линию министерства обороны: 0 800 50 04 42. Другие контакты можно найти на сайте оборонного ведомства.

Ранее в Минобразования рассказали, что отсрочку от призыва в армию могут получить граждане 18-19 лет, а также выпускники колледжей и университетов. Несмотря на заявления, данным категориям граждан поступают повестки, что усложняет для них вопрос поступления в ВУЗы.

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