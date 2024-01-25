'Процесс переговоров стартовал': Стефанишина рассказала о чем договорились с ЕС

Процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский союз фактически уже начался. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.
"Имели сегодня почти трехчасовую встречу команд, где мы очень подробно обсуждали вопросы. Различных дедлайнов и сроков тоже много. Сегодня мы тоже фактически начали переговорный процесс, его подготовку", - отметила Стефанишина.
По ее словам, на встрече представителей украинского правительства и Еврокомиссии подробно обсудили различные вопросы и дедлайны. Стефанишина отметила, что в марте ожидается следующее заседание на уровне лидеров, а к тому времени готовятся технические документы.
"С точки зрения наших ожиданий, могу сказать, что этот процесс (переговоры о вступлении в ЕС - ред.) стартовал именно сегодня. Мы сегодня начали процесс скрининга - это процедура, которая предусматривает консультации по всем секторам, по которым будут переговоры дальше", - сказала вице-премьер-министр.
Важным этапом стал процесс скрининга. Этот процесс является ключевым для формирования переговорной позиции Украины и ЕС.
"После этого будут переговоры. Поэтому без этого процесса, который мы начали сегодня, начать переговоры невозможно", - подытожила она.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, Европейская комиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых реформ для старта переговоров.
Также 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе лидеры ЕС поддержали рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что статус кандидата также предоставлен Грузии, а с Боснией и Герцеговиной начнут переговоры после достижения необходимого уровня соответствия критериям членства.
Кроме этого, переговоры относительно возможного вступления Украины в Европейский Союз могут начаться в марте 2024 года, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
Читайте также:
- Орбан против вступления Украины в ЕС из-за страха потерять европейские деньги
- Референдум о вступлении в ЕС будет в Украине
- "Речь идет о нескольких годах": вице-президент Еврокомиссии высказалась о вступлении Украины в ЕС