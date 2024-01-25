'Процесс переговоров стартовал': Стефанишина рассказала о чем договорились с ЕС

В марте Украина ожидает очередное заседание на уровне лидеров, а к тому времени готовятся технические документы.

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Украина и ЕС договорились о следующих шагах в рамках переговоров о вступлении / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, eupolcopps.eu

Процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский союз фактически уже начался. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"Имели сегодня почти трехчасовую встречу команд, где мы очень подробно обсуждали вопросы. Различных дедлайнов и сроков тоже много. Сегодня мы тоже фактически начали переговорный процесс, его подготовку", - отметила Стефанишина.

По ее словам, на встрече представителей украинского правительства и Еврокомиссии подробно обсудили различные вопросы и дедлайны. Стефанишина отметила, что в марте ожидается следующее заседание на уровне лидеров, а к тому времени готовятся технические документы.

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"С точки зрения наших ожиданий, могу сказать, что этот процесс (переговоры о вступлении в ЕС - ред.) стартовал именно сегодня. Мы сегодня начали процесс скрининга - это процедура, которая предусматривает консультации по всем секторам, по которым будут переговоры дальше", - сказала вице-премьер-министр.

Важным этапом стал процесс скрининга. Этот процесс является ключевым для формирования переговорной позиции Украины и ЕС.

"После этого будут переговоры. Поэтому без этого процесса, который мы начали сегодня, начать переговоры невозможно", - подытожила она.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Европейская комиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых реформ для старта переговоров.

Также 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе лидеры ЕС поддержали рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что статус кандидата также предоставлен Грузии, а с Боснией и Герцеговиной начнут переговоры после достижения необходимого уровня соответствия критериям членства.

Кроме этого, переговоры относительно возможного вступления Украины в Европейский Союз могут начаться в марте 2024 года, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

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