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"Речь идет о нескольких годах": вице-президент Еврокомиссии высказалась о вступлении Украины в ЕС

Руслана Заклинская
30 декабря 2023, 20:05
В ЕС определили несколько сфер, в которых страны-кандидаты могут стать ближе к ЕС, не будучи его членами.
'Речь идет о нескольких годах': вице-президент Еврокомиссии высказалась о вступлении Украины в ЕС
Процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет / Коллаж: Главред, фото: Верховная Рада, УНИАН

Процесс вступления Украины в Европейского союза может затянуться на несколько лет. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, сообщило издание Novinky.cz.

Она отметила, что переговоры о вступлении в ЕС обычно занимают время. Хотя некоторые страны уже начали переговоры, но в этом году ни одна из них не станет новым членом ЕС.

"Я бы предположила, что речь идет о нескольких годах. Процедурно ближайшими к ЕС странами являются Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания, с которыми уже начались переговоры о вступлении. Однако в этом году ЕС точно не пополнится ни одной страной, поэтому переговоры не будут идти так быстро", - сказала Юрова.

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Юрова подчеркнула, что ЕС определил несколько сфер сотрудничества для стран-кандидатов, которые позволят им приблизиться к ЕС, не став его полноправными членами.

"Государства могут наладить цифровое взаимодействие с ЕС, энергетику, транспортную инфраструктуру, мы можем признавать квалификацию друг друга, страна-кандидат может получить доступ к европейскому рынку, хотя и с ограничениями. Украина может получить все это еще до того, как станет страной-членом", - подчеркнула Юрова.

Процесс вступления в ЕС для Украины, по словам Юровой, может предусматривать доступ к европейскому рынку с определенными ограничениями еще до получения статуса полноправного члена. Она также подчеркнула, что антиевропейская риторика политиков может иметь политический эффект, но во время переговоров они поймут преимущества членства в ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. Урсула фон дер Ляйен отметила успешную реализацию Киевом около 90% необходимых реформ по требованиям ЕС для потенциального вступления.

Как сообщал Главред, 14 декабря на саммите в Брюсселе лидеры Европейского Союза приняли рекомендацию о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Об этом огласил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Также политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в интервью Главреду подчеркнул, что даже с оптимизмом украинской власти, переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут занять по крайней мере пять лет.

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Евросоюз Европейский союз Вступление Украины в Евросоюз
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