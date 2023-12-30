'Речь идет о нескольких годах': вице-президент Еврокомиссии высказалась о вступлении Украины в ЕС

Процесс вступления Украины в Европейского союза может затянуться на несколько лет. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова, сообщило издание Novinky.cz.
Она отметила, что переговоры о вступлении в ЕС обычно занимают время. Хотя некоторые страны уже начали переговоры, но в этом году ни одна из них не станет новым членом ЕС.
"Я бы предположила, что речь идет о нескольких годах. Процедурно ближайшими к ЕС странами являются Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания, с которыми уже начались переговоры о вступлении. Однако в этом году ЕС точно не пополнится ни одной страной, поэтому переговоры не будут идти так быстро", - сказала Юрова.
Юрова подчеркнула, что ЕС определил несколько сфер сотрудничества для стран-кандидатов, которые позволят им приблизиться к ЕС, не став его полноправными членами.
"Государства могут наладить цифровое взаимодействие с ЕС, энергетику, транспортную инфраструктуру, мы можем признавать квалификацию друг друга, страна-кандидат может получить доступ к европейскому рынку, хотя и с ограничениями. Украина может получить все это еще до того, как станет страной-членом", - подчеркнула Юрова.
Процесс вступления в ЕС для Украины, по словам Юровой, может предусматривать доступ к европейскому рынку с определенными ограничениями еще до получения статуса полноправного члена. Она также подчеркнула, что антиевропейская риторика политиков может иметь политический эффект, но во время переговоров они поймут преимущества членства в ЕС.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. Урсула фон дер Ляйен отметила успешную реализацию Киевом около 90% необходимых реформ по требованиям ЕС для потенциального вступления.
Как сообщал Главред, 14 декабря на саммите в Брюсселе лидеры Европейского Союза приняли рекомендацию о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Об этом огласил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Также политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в интервью Главреду подчеркнул, что даже с оптимизмом украинской власти, переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут занять по крайней мере пять лет.
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