Против Фарион и Ницой открыли дело за разжигание вражды - адвокат

Лариса Ницой и Ирина Фарион, / скриншот из видео

Главное следственное управление Нацполиции по решению суда открыло уголовное производство из-за систематического разжигания межнациональной вражды детской писательницей Ларисой Ницой и экс-нардепом от партии "Свободы" Ириной Фарион. Об этом сообщается в Телеграм-канале портала Вести со ссылкой на адвоката Дениса Ярославского.

"Хоть полиция и пыталась спустить все "на тормозах", но мы не смогли закрыть глаза на оскорбления наших Олимпийских призеров и игроков сборной Украины по футболу. Считаю, что данные высказывания не только оскорбляют личности спортсменов, но и всю страну, которую эти спортсмены представляют на мировой арене", ‒ утверждает юрист.

Более того, Ярославский говорит, что по вышеуказанным фактам начато досудебное расследование, ход которого адвокат собирается публично освещать.

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Напомним, ранее Ирина Фарион заявляла, что фотография украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене. является проявлением "аморальности и дикости".

"Спорт, как и религия, как любая другая сфера жизнедеятельности, политическая категория. И то, что сделала эта спортсменка – она на весь мир заявила, что мы один народ, подтвердила тезис Путина. Я бы вернула награду этого биологического мусора назад. Потому что, как говорил великий Аристотель – "Если ты не уважаешь родителей своих, то ничего не доказывай, просто карай", – сказала он.