Проявили смекалку: ВСУ показали эффектный способ разминирования

ВСУ эффектно разминировали дорогу / скриншот

ВСУ показали необычный способ ликвидации вражеских мин на дороге. С помощью дрона их разминировали безопасно.

На одном из участков дороги российские оккупанты установили 7 противотанковых мин, но наши бойцы проявили смекалку - для обезвреживания мин был использован дрон. С его помощью бойцы скинули в место скопления мин снаряд.

В результате все установленные мины сдетонировали, оставив после себя лишь небольшую воронку.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают попытки разминировать "Азовсталь", где длительное время находились мирные жители и защитники Мариуполя. Двое саперов подорвались на мине.

Также мы писали, что на Харьковщине российские оккупанты из подразделения ДШГр "Русич" подорвались на противотанковой мине, которую ранее установили воины украинского подразделения "Кракен". Все трое захватчиков, которые были внутри машины, мгновенно отправились на концерт Кобзона.

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