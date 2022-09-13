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"Прячьте автомобили": россияне массово бегут с Мелитополя в сторону Крыма

13 сентября 2022, 22:29

В Запорожской области оккупанты массово убегают из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма.

Освобождение Мелитополя
Оккупанты массово бегут из Мелитополя / Фото УНИАН, РИА Мелитополь

В Запорожской области оккупанты массово убегают из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре, говорится в сообщении мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо - стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов. Чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и угоняют машины гражданских", - сообщил Иван Федоров.

Также он рекомендовал местным жителям спрятать свои автомобили:

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"Владельцам авто следует заранее обезопасить свой транспорт. Ведь может так случиться, что эвакуироваться на нем будут "асвободители", - отметил чиновник.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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