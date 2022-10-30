"Пшеница-убийца": Зеленский высмеял "причину" выхода России из "зерновой сделки"

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия России о якобы "ударах дронами по Севастопольской бухте, которые были запущены с зерновозов" является выдумкой больных людей.

"Что мир услышал? Что будто кто-то с зерновоза запускает дроны... Сначала они говорили о "боевых птицах", потом - о "боевых насекомых", теперь - о "боевом зерне"... Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну, что можно сказать? Реально - больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса", - отметил президент.

Президент отметил, что Россия является единственным виновником повышения цен на продукты питания в мире.

"Из-за страны-агрессора ряд государств Африки остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия", отметил Зеленский.

"Зерновой коридор" - это будет конкретный пример. Там сейчас 218 доказательств, что Россия не хочет никаких настоящих соглашений. 218 судов, ожидающих возможности вести продовольствие по экспортным контрактам или зайти в украинские порты", - сказал президент в обращении.

Президент отметил, что Россия неделю за неделей тормозила "зерновой коридор", несмотря на свои же обещания партнерам, и теперь заблокировала его полностью.

Блокировка "зернового коридора"

Накануне Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

В настоящее время заблокировано движение 218 судов.

Читайте также: