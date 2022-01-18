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"Птицеводство под угрозой коллапса": украинцам рассказали, что будет с ценами на куриное мясо

18 января 2022, 15:54
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На данный момент, мясо кур остается самым дешевым в Украине.

В Украине подорожает куриное мясо / УНИАН

В Украине продолжают расти цены на мясо, но все равно курятина остается самым дешевым продуктом, если сравнивать со свининой и говядиной.

Сейчас на украинских рынках и магазинах этот продукт остается самым демократичным по цене, пишет "ТСН".

В Госстатистике сообщили, что в декабре 2021 года один килограмм куриной тушки стоил в среднем 72 грн. Филе в среднем 117 грн.

За ней идет свинина, за нее просят 123 грн за килограмм. Впрочем, самым дорогим мясом в стране остается говядина. Этот продукт стартует от 182 гривен за килограмм.

Цены на мясо в Украине: что будет с курятиной?

Как рассказал президент ОО "Украинской организации защиты потребителей услуг" Олег Титамир в комментарии "Фактам", в ближайшее время мясо курицы будет дорожать.

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"Под угрозой коллапса сегодня - птицеводство и переработка мяса птицы, поскольку газ является основным энергоносителем, используемым предприятиями этого сегмента в производственном процессе, для соблюдения микроклимата в птичниках. Поставщики газового ресурса предлагают птицеводам цены на январь в размере 59−60 грн за кубометр топлива, что является неподъемным уровнем и угрозой для всей отрасли. В связи с этим, также возросла и стоимость кормов", - сообщил эксперт.

Цены на мясо существенно выросли в январе

По данным сайта Минфин, в декабре килограмм свиного ошейка можно было купить в среднем за 147,98 грн, а сейчас его стоимость 153,60 грн.

Цены на мясо в Украине в январе:

  • Свиной подчеревок подорожал со 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг.
  • Шашлык из свинины подорожал со 142,02 грн/кг до 148,49 грн/кг.
  • Грудинка средняя цена килограмма на сегодня 105,28 грн.
  • Свиную лопатку можно купить за 111,69 грн/кг. В декабре она стоила 110,55 грн.

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Автор: Сергей Кущ
viber
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