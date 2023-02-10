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Пушистый боец: на Волыни женщина бросила бизнес и пошла с котом служить в терроборону

10 февраля 2023, 12:18
Кот по кличке Гриджо вот уже пять месяцев служит вместе с хозяйкой Людмилой в территориальной обороне неподалеку от белорусской границы.
Женщина, кот
Людмила несет службу на границе с Беларусью вместе с котом / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Людмила Костюк, военнослужащая одного из подразделений территориальной обороны на Волыни, служит вместе со своим котом по кличке Гриджо. Об говорится в сюжете ТСН.

Людмила (про профессии – бизнес-вумен) после начала полномасштабного военного вторжения оставила свое дело и записалась в терроборону. С собой взяла кота Гриджо. Сейчас он уже пять месяцев они вместе служат неподалеку от белорусской границы.

Людмила говорит, что Гриджо раньше тихим и спокойным котом. А теперь, когда живет вместе с бойцами ТРО показал себя завидным драчуном – в боях с местными котами.

"Он так быстро прижился. Через час он уже знал, где есть дают", — с улыбкой говорит женщина.

Пушистый боец: на Волыни женщина бросила бизнес и пошла с котом служить в терроборону

Как говорят ее сослуживцы, у них на позициях уже сформировался "целый кошачий батальон".

Возвращение в мирную жизнь Людмила пока не планирует. И Гриджо тоже домой – к миске и лотку − тоже не просится.

"Поддерживает меня морально. Встречает меня с утра, как я иду на службу. Я выхожу – он стоит", – подытожила женщина.

Истории спасения котов от войны

Во время ракетного удара русских оккупантов по девятиэтажному дому в городе Днепр 14 января пропал местный кот по кличке Кузя.

Утром 15 января его хозяевам удалось отыскать

Хозяева заметили бедолагу Кузю, который распластался на кондиционере в районе седьмого этажа. Они вначале сами пытались его достать, но бедное животное испугалось и убежало. Поиски пришлось продолжить.

Позже сотрудники ГСЧС сумели отыскать кота и торжественно передали его с рук на руки хозяевам.

До того сообщалось - бойцы ВСУ во время исследования и разминирования острова Змеиный после оккупантов нашли кота. Животному пришлось провести более четырех месяцев в оккупации.

"Найден и эвакуирован украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации", ‒ сообщили представители ГУР украинского Минобороны.

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