Пусть расцветают все цветы: в Крыжополе высадили посреди дороги громадный куст ирисов

В Крыжополе высадили посреди дороги громадный куст ирисов / скриншот из видео

В городе Крыжополь (Винницкая область) местные жители высадили в глубокой выбоине целый куст цветущих ирисов. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Как говорят местные жители, они всего лишь хотели привлечь внимание коммунальщиков к выбоинам в асфальте. Все проезжавшие мимо водители куст осторожно огибали стороной. Притормаживали и снимали нежно-фиолетовые цветы на телефоны. Видео попало в сеть и собрало тысячи просмотров.

В общем, жители Крыжополя своего таки добились. Уже через сутки коммунальщики яму на дороге залатали.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье, в жилом массиве Бабурка, одну из ям в асфальте на дороге засыпали слепками человеческих челюстей. Происхождение слепков неизвестно – скорей всего, ранее они находились на хранении в какой-то запорожской стоматологической клинике. На них даже остались имена пациентов и дата снятия слепка.

Кроме того, в Киеве в районе Куреневка масштабно провалился асфальт на дороге. В связи с этим движение по улице Петропавловская полностью перекрыто.