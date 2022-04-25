Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - эксперт

Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины / Фото Reuters

Сражения на Донбассе и юге Украины окончательно истощат армию РФ. В Кремле допустили три ошибки, планируя вторжение в Украину.

Директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский в комментариях BBC New подчеркнул, что два месяца боевых действий уже проявили три главных недостатка, на которые опиралось российское руководство и которые оказались фейковыми.

"Первый – это представление о "сильной России". Это фейк не только в военном смысле. Речь и об экономике", – объяснил эксперт.

Также не оправдались надежды Кремля на "разъединение Запада" и "слабость Украины". По мнению Сунгуровского, такие ошибки стоили РФ проваленного блицкрига и призрачных шансов на успех во второй фазе "специальной военной операции".

Читайте такжеВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель"Издание, ссылаясь на оценки западной разведки, добавляет, мол, собранная на Донбассе группировка российских войск в примерно 80-90 тысяч вдвое превышает украинские силы. Однако Сунгуровский говорит, что "Путин останется без армии".

"Он еще имеет возможность провести более широкую мобилизацию, но военной техники у него уже не осталось. Максимум, что есть, это старая советская или даже времен Второй мировой войны", – пояснил эксперт.

В то же время, добавил аналитик, единственной угрозой для Украины все еще остаются ракетные удары. Ведь запасы такого смертоносного оружия у РФ еще "в определенном количестве есть".

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что оккупационные войска пытаются осуществить прорыв в направлении Краматорска и Славянска. Активные боевые действия продолжаются за города Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Мариуполь. Захватчики все еще верят, что они могут осуществить блицкриг, чтобы показать "победу" к 9 мая.

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