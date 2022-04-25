УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - эксперт

25 апреля 2022, 01:31

Самоуверенность российского диктатора уже сыграла с ним злую шутку, уверен аналитик.

Владимир Путин
Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины / Фото Reuters

Сражения на Донбассе и юге Украины окончательно истощат армию РФ. В Кремле допустили три ошибки, планируя вторжение в Украину.

Директор военных программ центра Разумкова Николай Сунгуровский в комментариях BBC New подчеркнул, что два месяца боевых действий уже проявили три главных недостатка, на которые опиралось российское руководство и которые оказались фейковыми.

"Первый – это представление о "сильной России". Это фейк не только в военном смысле. Речь и об экономике", – объяснил эксперт.

Также не оправдались надежды Кремля на "разъединение Запада" и "слабость Украины". По мнению Сунгуровского, такие ошибки стоили РФ проваленного блицкрига и призрачных шансов на успех во второй фазе "специальной военной операции".

Читайте такжеВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель"Издание, ссылаясь на оценки западной разведки, добавляет, мол, собранная на Донбассе группировка российских войск в примерно 80-90 тысяч вдвое превышает украинские силы. Однако Сунгуровский говорит, что "Путин останется без армии".

"Он еще имеет возможность провести более широкую мобилизацию, но военной техники у него уже не осталось. Максимум, что есть, это старая советская или даже времен Второй мировой войны", – пояснил эксперт.

В то же время, добавил аналитик, единственной угрозой для Украины все еще остаются ракетные удары. Ведь запасы такого смертоносного оружия у РФ еще "в определенном количестве есть".

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что оккупационные войска пытаются осуществить прорыв в направлении Краматорска и Славянска. Активные боевые действия продолжаются за города Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Мариуполь. Захватчики все еще верят, что они могут осуществить блицкриг, чтобы показать "победу" к 9 мая.

Читайте также:

viber
война в Украине Владимир Путин новости Украины
Реклама
Популярное
Большая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизниБольшая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизни Невероятное везение и удача в деньгах в мае: кто из знаков будет притягивать к себе счастье магнитомНевероятное везение и удача в деньгах в мае: кто из знаков будет притягивать к себе счастье магнитом Финансовый гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – большие деньги, Рыбам – везениеФинансовый гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – большие деньги, Рыбам – везение Любовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в МосквеЛюбовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в Москве "По-человечески похоронить было невозможно": Наталья Могилевская потеряла в Мариуполе члена семьи"По-человечески похоронить было невозможно": Наталья Могилевская потеряла в Мариуполе члена семьи
Поддержите Главред

Последние новости

02:07

Тактика шока и трепета не сработала: Арестович объяснил, как Украина выстояла в первые дни войны

01:31

Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - эксперт

00:51

Приметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:50

Удар по Путину: США могут ввести санкции против Алины Кабаевой - WSJ

00:36

Зеленский встретился в Киеве с Блинкеном и главой Пентагона: первые деталиВидео

Реклама
00:11

Ракетные удары по Кременчугу: у города появилась еще одна проблема

00:06

"Да здравствует Франция": Макрон сделал важное заявление и вспомнил Украину, после победы на выборахВидео

00:03

Под водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из ХарьковаВидео

24 апреля, воскресенье
23:44

Оккупанты вывезли завод из Волчанска в Россию, а на его месте обустроили пыточную

23:23

Арестович рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие дниВидео

23:00

Оккупантам устроили рельсовую войну: партизаны Беларуси сорвали наступление РФ на КиевВидео

22:51

"Киев все еще стоит": Байден сделал новое заявление о войне Путина в УкраинеВидео

22:44

Беженцы из Украины смогут остаться в Европе надолго - МВФВидео

22:24

Орков "перемололи" вместе с техникой: на востоке ВСУ уничтожили сотню оккупантовВидео

21:59

На Пасху оккупанты обстреляли Харьков, много погибших и раненыхВидео

21:56

Последний рубеж Мариуполя: морпехи назвали способ деблокады окруженного городаВидео

21:53

Орки готовят наступление на Кривой Рог из Херсонской области - глава ОВА

21:49

"Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в ОдессеВидео

21:34

Дроны-убийцы: польские БПЛА-камикадзе наводят ужас на оккупантовВидео

21:26

Арестович назвал новое направление, где оккупанты сосредоточивают силыВидео

Реклама
21:25

В Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов, их сбрасывали с самолетов

21:10

Макрон побеждает на выборах президента Франции: первые данные экзитполаВидео

21:03

Россия хочет засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране - WSJ

20:59

Громят авто и прокалывают шины: в Крыму украинские партизаны глумятся над Z-рашистамиВидео

20:57

Мэр Мариуполя шокировал новыми данными о потерях мирных жителейВидео

20:35

РПЦ помогает депортировать и расселять украинцев в России - СМИ

20:33

Будет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для УкраиныВидео

20:29

Взрывы и столбы черного дыма: РФ нанесла ракетный удар по ПолтавщинеВидео

20:18

Александр Скичко и Елизавета Юрушева стали родителями в день Воскресения Христова

20:01

Британия не остановится, пока Путин не проиграет - МИД БританииВидео

19:57

Неделя после Пасхи 2022: приметы и что нельзя делать в Светлую седмицуВидео

19:51

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: оккупанты отступили с потерямиВидео

19:35

Обстрел Одессы – либо ракеты у России не высокоточные, либо она сознательно целится в младенцевмнение

19:33

Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима - Денисова

19:27

Путин "похоронил" договор о мире после унижения от ВСУ - Financial TimesВидео

19:10

В Херсоне россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли мирные селаВидео

18:56

Армейскую "элиту" РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 90% лучших десантников врага - ГрозевВидео

18:42

В русской глубинке устроили давку и потасовку из-за халявных пасхальных яиц

18:42

Максим Галкин распек власть РФ за ракетный обстрел Одессы: "Молитесь о мире, но посылаете ракеты"Видео

18:37

Индульгенция на изнасилования: командование разрешило оркам зверства в Украине – правозащитницаВидео

Реклама
18:07

Послание к любителям буквы Z, или Почему кровь и позор – почти неизбежная перспектива для Россиимнение

17:59

Рашистов гоняет в хвост и в гриву: наводчик САУ "Принцеска" стала звездой TikTokВидео

17:50

Арестович дал прогноз, когда закончится наступление российских оккупантов и бои за ДонбассВидео

17:45

Жена Романа Сасанчина показала в больнице раненого в бою с рашистами отца

17:30

Орки разбегались, как тараканы: БТР ВСУ Буцефал уничтожил толпу рашистовВидео

17:16

Дом расстреляли из танка, а жену бросили умирать: пенсионер рассказал о зверствах оккупантовВидео

16:51

"Демилитаризация российского рейха": ВСУ Стугной сожгли рашистский Т-72Видео

16:33

Британия передаст Украине 20 мощных гаубиц AS-90 и боекомплект к ним – СМИ

16:19

С Javelin и в "каске" ВСУ: в Сети стремительно набирает популярность патриотичный кот БандераФотоВидео

16:14

Циничный план Москвы: что Россия собирается провернуть в Украинемнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять