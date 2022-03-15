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Путин и Шойгу планируют вырубку украинского леса на продажу – разведка

15 марта 2022, 12:47

Планируется тотальная вырубка на оккупированных Россией украинских территориях.

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Путин и Шойгу планируют вырубку украинского леса на продажу/ УНИАН

Россия планирует массово вырубать леса на оккупированных украинских территориях. Об этом говорится в письме к Владимиру Путину от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Письмо называется "О возможности вырубки на землях обороны".

Документ имеет целью получить разрешение на массовую вырубку украинских лесов и зеленых насаждений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

Рубить деревья хотят якобы для нужд российских вооруженных сил. Однако "избыток" будут продавать.

"Планируются вырубки "любой интенсивности и любого возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины". При этом, указано в письме, неиспользованная для нужд ВС РФ древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта", – отмечают в украинской разведке.

В ГУР Минобороны отмечают, что украинские леса, оказавшиеся на оккупированных Россией территориях, находятся в зоне наивысшего риска.

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Также в разведке напомнили, что в последний раз подобные акты экоцида происходили на украинских территориях во время фашистской оккупации. Тогда захватчики уничтожали и вывозили материальные и природные ценности.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что российские военные увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетами. По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".

Напомним, ранее полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал Главреду, что в России есть задача минимум и задача максимум в этой войне. Максимальная цель, которую сейчас себе ставит Путин – это пробить сухопутный коридор в Крым. Поэтому Мариуполь является стратегической целью и для Украины, и для России. Задача минимум в российской армии – закрепиться на нынешних рубежах и собрать хоть какой-то резерв для их удержывания.

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