РФ использует ракеты-обманки, чтобы обойти украинскую ПВО – The New York Times

Российская ракета "Искандер"/ Минобороны РФ

Россия устанавливает на некоторые свои ракеты обманки, которые могут обходить радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.

Такими обманками, в частности, оснастили ракеты "Искандер-М", которые РФ запускает со своей территории. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на американскую разведку.

Эти устройства длиной около 30 сантиметров, имеют форму дротика, окрашены в белый цвет с оранжевым "хвостом".

Устройства оснащены электроникой и выдают радиосигналы, которые подавляют или обманывают радары, которые пытаются определить местонахождение ракеты "Искандер-М". Кроме этого, они содержат источник тепла для приближающихся ракет.

Такие ракеты-обманки мешают украинским ПВО перехватывать российские "Искандеры".

Напомним, во вторник, 15 марта, оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Боеприпасы попали в жилые дома в трех районах столицы – на Осокорках, в Подольском и Святошинском районах. Также повреждена станция метро.

Также в понедельник, 14 марта, в Киеве на Куреневке на дорогу упали обломки вражеской ракеты. В результате погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Перед этим российские захватчики обстреляли девятиэтажный жилой дом на Оболони в Киеве. Из-за попадания в здание там возник пожар. По предварительным данным, уже нашли двух погибших.

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