РФ использует ракеты-обманки, чтобы обойти украинскую ПВО – The New York Times

Устройства выдают радиосигналы, которые подавляют или обманывают радары.
Россия устанавливает на некоторые свои ракеты обманки, которые могут обходить радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.
Такими обманками, в частности, оснастили ракеты "Искандер-М", которые РФ запускает со своей территории. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на американскую разведку.
Эти устройства длиной около 30 сантиметров, имеют форму дротика, окрашены в белый цвет с оранжевым "хвостом".
Устройства оснащены электроникой и выдают радиосигналы, которые подавляют или обманывают радары, которые пытаются определить местонахождение ракеты "Искандер-М". Кроме этого, они содержат источник тепла для приближающихся ракет.
Такие ракеты-обманки мешают украинским ПВО перехватывать российские "Искандеры".
Напомним, во вторник, 15 марта, оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Боеприпасы попали в жилые дома в трех районах столицы – на Осокорках, в Подольском и Святошинском районах. Также повреждена станция метро.
Также в понедельник, 14 марта, в Киеве на Куреневке на дорогу упали обломки вражеской ракеты. В результате погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
Перед этим российские захватчики обстреляли девятиэтажный жилой дом на Оболони в Киеве. Из-за попадания в здание там возник пожар. По предварительным данным, уже нашли двух погибших.
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