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Путин награждал в Кремле: "героя РФ" повязали за убийство девушки в Луганске

Алексей Тесля
29 сентября 2023, 21:54 обновлено 29 сентября, 21:54
Ирек Магасумов, демонстрируя пистолет Макарова, спустил курок и убил девушку в баре.
Магасумов
Ирека Магасумова задержали за убийство / Коллаж: Главред, Фото: pixabay.com, kremlin.ru

Российского оккупанта, героя РФ Ирека Магасумова, задержали в Луганске за убийство 18-летней девушки.

Как сообщает Mash, следствие установило его виновность, хотя явку с повинной написал другой человек.

Уточняется, что 11 августа Мария и Кристина (имена изменены) познакомились в луганском баре с военными — старшим лейтенантом Павлом Яськевичем и подполковником Магасумовым из 74-й ОМСБР, дислоцируемой в Кузбассе. По версии защиты, Яськевич, демонстрируя девушкам пистолет Макарова, случайно пустил курок и попал в Кристину, после чего скрылся с места преступления, испугавшись.

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СМИ пишут, что впоследствии он во всем сознался и написал явку с повинной, но задержали Магасумова, которого, как утверждают адвокаты, во время происшествия рядом не было. В то же время, по версии следствия, выстрелил именно Магасумов, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому 16 сентября ему предъявили обвинение.

За Магасумова заступился кузбасский губернатор-единоросс Сергей Цивилев, написавший письмо в СК о том, что герой России принес "неоценимую пользу Родине в борьбе с укронацистами", однако и это не помогло, отмечает Telegram-канал.

Добавим, что 2 августа диктатор Владимир Путин лично наградил Магасумова званием Героя России.

Ранее сообщалось, что в Луганске была мощная "бавовна": над городом столбы черного дыма. Местные жители в соцсетях и мессенджерах пишут, что взрывов было несколько.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганске была серия "прилетов" по оккупантам. "Прилеты" были по базам армии РФ, где ремонтировалась техника оккупантов и находились российские военные.

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новости Луганской области убийство война России и Украины
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