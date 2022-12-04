Путин применяет против Украины варварские методы - Блинкен

Блинкен, Путин / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин принял тактику выжженной земли.

По его словам, войска Путина не смогли добиться своих целей в войне против Украины, передает Politico.

"Путин пытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее обратно в состав России. Это не удалось. Тогда он начал захватывать земли на востоке и юге Украины. Это не удалось, потому что украинские военные оттеснили и вернули много захвативших территорий. Путин", – заявил госсекретарь США.

По его словам, президент РФ пытается использовать зиму как оружие, выключить свет, выключить тепло, погрузить украинский народ во тьму и холод именно в то время, когда наступают зимние месяцы. Это действительно варварство.

Как ранее сообщали, Украина может применять оружие, полученное от Соединенных Штатов, для того, чтобы вернуть свои территории, захваченные российскими войсками. Как заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, наша страна имеет на это полное право.

Также Блинкен рассказал, что у Соединенных Штатов Америки есть четкий план действий в случае применения Россией ядерного оружия.

Читайте также: