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ПВО РФ бессильна: ВСУ ответили на обвинения в ударе по штабу ЧФ в Крыму

31 июля 2022, 14:39

Враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, подчеркнули в ВСУ.

ВМС, флаг
В ВМС Украины ответили на обвинения РФ / 5 канал

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины прокомментировали обвинения российских оккупантов в том, что украинские силы якобы нанесли удар штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Распространяя заявления о якобы обстреле украинским беспилотником штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму, Россия признает недееспособность своей противовоздушной обороны на полуострове, говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook.

"Рашисты в Крыму боятся ВСУ. Ярким примером тому является новость от российских СМИ! Речь идет о том, что во временно оккупированном врагом Севастополе якобы украинским беспилотником атакована одна из воинских частей захватчика. По версии врага неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба ЧФ РФ и якобы ранил 5 человек", - говорят в ВМС ВСУ.

Отмечается, что "на самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром и, опасаясь Вооруженных сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника".

"Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста", - подчеркивают в ВМС.

Там напоминают, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению оккупированных территорий страны, нанося удары исключительно по военным объектам РФ.

В ВМС также добавили, что украинская армия не наносит удары по территории России, подчеркнув при этом, что "Крым – это Украина".

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Атака на штаб ЧФ в Севастополе

Ранее российские чиновники заявили, что была совершена "атака ВСУ" беспилотником на штаб Черноморского флота во временно аннексированном Севастополе.

Оккупанты отметили, дескать, ранним воскресным утром во двор штаба ЧФ "прилетел неопознанный объект" – вероятно, дрон. Погибших якобы нет, но ранены были пятеро сотрудников.

Также чиновники-коллаборанты утверждают, что именно из-за "атаки ВСУ" в Севастополепришлось перенести празднование российского "Дня военно-морского флота".

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