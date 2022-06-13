Оккупанты пытали и жестоко казнили: под Киевом нашли захоронение с замученными украинцами

Война в Украине / Андрей Небытов

В Киевской области в Бучанском районе возле села Мироцкое обнаружили еще одно массовое захоронение расстрелянных российскими захватчиками мирных жителей.

"7 простых граждан россияне пытали, а потом жестоко казнили выстрелами в голову", - написал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook и опубликовал фото с места захоронения мирных жителей.

По его словам, массовое захоронение расстрелянных мирных жителей на позициях солдат Российской Федерации выявлено рядом с селом Мироцкое, Бучанского района.

"У многих жертв были связаны руки и прострелены колени. Сейчас мы работаем над тем, чтобы идентифицировать погибших. Это очередные садистские преступления армии России в Киевской области!",- подчеркнул Небытов.

Он добавил, что "за каждую уничтоженную жизнь, за боль и страдания украинцев, за разрушение наших городов и поселков оккупанты должны ответить".

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Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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