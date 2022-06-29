Пытались убежать, но не получилось: ВСУ разгромили штаб оккупантов ударами М777

ВСУ уничтожили штаб российских оккупантов / defense.gov, Скриншот

Украинские военные мощно ударили по штабу русских оккупантов, где стояла вражеская техника. Об этом сообщает УНИАН.

По вражеским позициям мощно ударили из американской САУ М777. Украинские бойцы нанесли несколько точечных ударов по помещениям, где были вражеские бойцы, и по военной технике.

Группа российских военных выбежала из штаба и пыталась спастись от ВСУ, однако им это не удалось.

Украинские военные координировали огонь с помощью дрона Mavic 3.

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Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли 5 авиаударов по оккупантам на юге нашего государства. Они уничтожили 2 состава, РСЗО "Ураган" и десятки россиян.

Напомним, украинские военные ударили по оккупантам на острове Змеиный. Как сообщил представитель Одесской ОВА, захватчикам устроили "змеиную погоду".

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