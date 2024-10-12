'Пытались взять в котел': РФ изменила планы наступления на ключевой город - Селезов

Решающее значение в ходе боев за Торецк может сыграть обеспеченность каждой из сторон ресурсами, отмечает военный эксперт.

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РФ применила тактику, которую применяли в ходе чеченских войн / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские силы могут продолжать продвижение на Торецком направлении, если они не будут учитывать огромные потери во время боев за Торецк. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, попытки врага осуществить фланговые атаки на Торецк были неудачными. Российские войска потратили значительные ресурсы, пытаясь окружить украинский гарнизон в городе, но не достигли успеха. Поэтому они вернулись к тактике, которую использовали еще во время Первой и Второй чеченских войн.

"В частности, сначала активное применение КАБов и артиллерии для того, чтобы гарантированно уничтожить любое здание в городе. Итак, наши войска снова становятся перед вызовами", - пояснил Селезнев. видео дня

Эксперт предполагает, что российские войска могут продолжать концентрировать на Торецком направлении максимальные ресурсы и личный состав.

"С одной стороны, я понимаю, что современная военная наука говорит о том, что ведение боевых действий в городской застройке является одним из самых сложных. В этих реалиях армия, которая наступает, несет потери. Впрочем, сейчас мы можем утверждать, что враг все же имеет продвижение в Торецке", - отмечает он.

Селезнев считает, что при таких условиях противник готов идти на значительные потери в обмен на продвижение на этом направлении фронта. Ключевую роль в боях за Торецк будет играть наличие ресурсов.

Он делает вывод, что если оккупанты продолжат игнорировать потери и бросать все силы на это направление, они могут сохранить определенное продвижение.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Бои на Торецком направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, примерно 40-50% территории города Торецк остается под контролем Вооруженных сил Украины, тогда как остальная часть города находится под оккупацией российских войск, отметил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.

Российские оккупационные войска продолжают активно давить на позиции Сил обороны в Донецкой области, особенно на Торецком направлении, где бои ведутся непосредственно в городе. Об этом заявила пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Несмотря на частичный прорыв противника, ВСУ удерживают оборону Торецка, ведя интенсивные уличные бои. Это дает тактические преимущества для украинской армии, поскольку российские войска несут значительные потери, отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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