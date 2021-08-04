Работа команды ликвидаторов: всплыла неожиданная версия гибели белорусского оппозиционера Шишова

Виталий Шишов / t.me/beldomua

Найденного в Киеве повешенным главу общественной организации Белорусский дом Виталия Шишова могли ликвидировали как наиболее доступную жертву, заявила белорусская оппозиционерка Татьяна Мартынова.

Она рассказала в эфире канала Украина 24, что последний раз видела Шишова на выходных. При этом он обсуждал засылку агентов КГБ Беларуси в Украину под видом политических эмигрантов.

"История о том, что создана команда, которая будет ликвидировать лидеров мнений и диаспор за рубежом – это еще зимняя история, когда об этом открыто говорил начальник ГУБОП отморозок Карпенков. Он просто заявил, что "мы знаем, где вы, мы вас всех достанем". Но мы все воспринимали это как браваду. Я считаю, что Виталий выбран жертвой потому, что это была самая легкая мишень. Жить на окраине Киева, бегать в лесополосе - это просто подарок спецслужбам. Ну и плюс это глава Белорусского дома, все сошлось", - считает она.

По информации белорусской оппозиционерки, есть данные, что за Виталией следили.

"Виталик предупреждал, что всем нужно быть осторожными, потому что есть информация, что "контора глубокого бурения" (ироничное название КГБ - ред.) под видом протестующих должна прислать в Киев людей, которые должны кого-то украсть или совершить еще какую-то провокацию", - сказала оппозиционерка.

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Кто такой Виталий Шишов и что о нем известно:

Виталий Шишов был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.

Он стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.

В Украине Шишов помогал белорусам, вынужденным бежать от режима Лукашенко, проводил акции против режима Лукашенко, продвигал законопроекты, помогающие его соотечественникам, формировал диаспору в Украине.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве нашли повешенным главу белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве.

Его тело обнаружили в одном с киевских парков, неподалеку от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.