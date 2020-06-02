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Три станции: в метро Киева рассказали, где действуют ограничения на вход

2 июня 2020, 14:18

Представительница подземки уточнила, что ограничения пассажиропотока на станциях действовали утром.

Работа метро Киева 2020 - какие станции ограничивают на вход
Работа метро Киева 2020 - какие станции ограничивают на вход / УНИАН

В метро Киева с каждым днем увеличивается количество пассажиров. В понедельник пассажиропоток достиг 675 тысяч человек. Поэтому три станции уже ограничивали на вход.

"Ограничения были по тем станциям, по которым мы в принципе и предполагали – Академгородок, Житомирская и Черниговская. Это означает, что станция работала на одни или две двери в час пик", – цитирует РБК-Украина замначальника Киевского метрополитена Наталью Макогон.

Представительница подземки уточнила, что ограничения пассажиропотока на станциях действовали утром – около 9 утра.

"Призываем людей продолжать придерживаться всех обязательных мероприятий: масочный режим и дистанция, не скапливаться", – попросила Макогон.

Напомним, с 1 июня 2020 действуют новые правила в метро Киева. Как уточнили в пресс-службе метро, станции, на которых вводятся ограничения, определяются в режиме реального времени. Причем пускать в метро будут всех.

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