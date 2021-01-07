Работа транспорта во время локдауна: в Киеве вводят жесткие ограничения

Как будет работать транспорт в Киеве во время локдауна / УНИАН

В Украине с 8 января начинает действовать более жесткий карантин. При этом на период локдауна в Киеве изменится работа общественного транспорта.

Как сообщает Киевская городская администрация, интервалы в графике городских рейсов могут увеличить. В трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки будут пускать столько пассажиров, сколько сидячих мест в салоне.

Также пассажиров будут пускать только при наличии защитной маски на лице.

Кроме того, некоторые станции метро могут закрыть или ограничить на вход или выход. Об этом пассажиров должны предупреждать звуковыми оповещениями.

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В КГГА призывают жителей и гостей столицы не пользоваться общественным транспортом без необходимости.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, общественный транспорт будут каждый день дезинфицировать.

Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред: