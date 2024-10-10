Рада поддержала историческое увеличение налогов

Документ предусматривает увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд - в следующем.

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Верховная Рада приняла законопроект об увеличении налогов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/yzheleznyak

В четверг, 10 октября, Верховная Рада приняла в целом законопроект №11416д, который предусматривает историческое увеличение налогов.

За соответствующее решение проголосовало 247 нардепов.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"Для понимания эта правка - это половина закона - она физически изложена на 10-ти страницах А4. Поэтому, мне кажется, что придется переголосовать закон для банально приведения его к какому-то порядку", - отметил он.

"За" проголосовали 247 нардепов / t.me/yzheleznyak

Документ предусматривает увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд - в следующем.

При рассмотрении документа во втором чтении нардепы решили не увеличивать военный сбор для военных до 5%, он останется на уровне 1,5%.

В частности, законопроект предусматривает:

увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%;

внедрение ВС для ФЛП;

50% налог на банки;

увеличение минимального налогового обязательства для земель;

25% налог на прибыль для финансовых компаний;

освобождение кэшбека от налогообложения;

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало о том, что Международный валютный фонд будет склонять Киев к тому, чтобы быстрее девальвировать украинскую валюту, снизить процентные ставки и усилить меры по сбору налогов для покрытия бюджетного дефицита страны.

Как сообщал Главред, 13 сентября Кабмин утвердил проект государственного бюджета на 2025 год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн, а расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн грн.

"Приоритет этого бюджета очень четкий - это оборона и безопасность нашей страны. Все внутренние ресурсы снова будем направлять на эти цели. Расходы на оборону вырастут как минимум до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны", - сказал Шмыгаль.

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