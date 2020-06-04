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Рада утвердила законом новые звания для бойцов и офицеров ВСУ: список

4 июня 2020, 18:46

Депутаты привели украинские воинские звания в соответствие со стандартами НАТО.

Армия
Рада утвердила законом новые звания для бойцов и офицеров ВСУ / УНИАН

Украинский парламент принял законопроект № 2247, который приводит воинские звания высшего офицерского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. "За" документ во втором чтении и в целом проголосовал 291 нардеп.

Закон устанавливает в украинской армии нижеследующие воинские звания:

Армейские:

  • Рядовой состав: рекрут, солдат, старший солдат.
  • Младший сержантский состав: младший сержант, сержант, старший сержант, главный сержант.
  • Старший сержантский состав: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.
  • Младший офицерский состав: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан.
  • Старший офицерский состав: майор, подполковник, полковник.
  • Высший офицерский состав: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал.

Флотские:

  • Рядовой состав: рекрут, матрос, старший матрос.
  • Младший старшинский состав: старшина 2 статьи, старшина 1 статьи, главный старшина, главный корабельный старшина.
  • Старший старшинский состав: штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина, главный мастер-старшина.
  • Младший офицерский состав: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант.
  • Старший офицерский состав: капитан 3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга.
  • Высший офицерский состав: командор-адмирал, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал.

Далее, законом соотносит армейские (флотские) воинские звания высшего офицерского состава так:

  • генерал-майор (контр-адмирал) — бригадный генерал(коммодор)
  • генерал-лейтенант (вице-адмирал)— генерал-майор(контр-адмирал)
  • генерал-полковник (адмирал) — генерал-лейтенант(вице-адмирал)
  • генерал армии Украины — генерал (адмирал).

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект авторства нардепов от фракции Слуга народа (президентская политсила) и депутатских групп Доверие и За будущее, которые предусматривают уголовное наказание для военнослужащих ВСУ за ряд преступлений (в рамках норм международного и гуманитарного права).

звания ВСУ НАТО Верховная Рада
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