Рада утвердила законом новые звания для бойцов и офицеров ВСУ: список

Рада утвердила законом новые звания для бойцов и офицеров ВСУ / УНИАН

Украинский парламент принял законопроект № 2247, который приводит воинские звания высшего офицерского состава ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. "За" документ во втором чтении и в целом проголосовал 291 нардеп.

Закон устанавливает в украинской армии нижеследующие воинские звания:

Армейские:

Рядовой состав: рекрут, солдат, старший солдат.

Младший сержантский состав: младший сержант, сержант, старший сержант, главный сержант.

Старший сержантский состав: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Младший офицерский состав: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан.

Старший офицерский состав: майор, подполковник, полковник.

Высший офицерский состав: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал.

Флотские:

Рядовой состав: рекрут, матрос, старший матрос.

Младший старшинский состав: старшина 2 статьи, старшина 1 статьи, главный старшина, главный корабельный старшина.

Старший старшинский состав: штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина, главный мастер-старшина.

Младший офицерский состав: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант.

Старший офицерский состав: капитан 3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга.

Высший офицерский состав: командор-адмирал, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал.

Далее, законом соотносит армейские (флотские) воинские звания высшего офицерского состава так:

генерал-майор (контр-адмирал) — бригадный генерал(коммодор)

генерал-лейтенант (вице-адмирал)— генерал-майор(контр-адмирал)

генерал-полковник (адмирал) — генерал-лейтенант(вице-адмирал)

генерал армии Украины — генерал (адмирал).

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект авторства нардепов от фракции Слуга народа (президентская политсила) и депутатских групп Доверие и За будущее, которые предусматривают уголовное наказание для военнослужащих ВСУ за ряд преступлений (в рамках норм международного и гуманитарного права).