Ракета оккупантов ударила по "мосту Кличко": объект устоял

В частности, одна из ракет врагов ударила по пешеходно-велосипедному мосту через Владимирский спуск (в народе известному как "мост Кличко").
Утром в понедельник, 10 октября, российские оккупанты нанесли многочисленные ракетные удары по Киеву.
В частности, одна из ракет ударила по пешеходно-велосипедному мосту через Владимирский спуск (в народе известному как "мост Кличко").
Тем не менее, как стало ясно позже, мост Кличко устоял
Ракетный удар по Киеву 10 октября
В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.
Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.
В Сеть попали кадры одного из "прилетов". Девушка, которая шла по городу, снимала видео и рассказывала, что только что видела пролет ракеты. В следующий момент ее накрыло взрывной волной. К счастью, девушка осталась жива.
Позднее также появились и другие кадры с мест "прилетов".
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