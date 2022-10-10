Ракета оккупантов ударила по "мосту Кличко": объект устоял / скриншот из видео, УНИАН

Утром в понедельник, 10 октября, российские оккупанты нанесли многочисленные ракетные удары по Киеву.

В частности, одна из ракет ударила по пешеходно-велосипедному мосту через Владимирский спуск (в народе известному как "мост Кличко").

Тем не менее, как стало ясно позже, мост Кличко устоял

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

В Сеть попали кадры одного из "прилетов". Девушка, которая шла по городу, снимала видео и рассказывала, что только что видела пролет ракеты. В следующий момент ее накрыло взрывной волной. К счастью, девушка осталась жива.

Позднее также появились и другие кадры с мест "прилетов".

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