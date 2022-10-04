Ракетная угроза возросла: сколько ракет Россия держит наготове в Черном море

Запуск ракеты / Reuters, pixabay.com

В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 32 ракеты.

Как сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил ВСУ, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров.

В Средиземном море РФ держит 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

"За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Черному морю – 34 судна, из них 13 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю – 34 судна, из них 14 судов двигались из пролива Босфор", - говорится в сообщении.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию и пригрозил миру применением ядерного оружия в том случае, если, дескать, появится "угроза территориальной целостности российского государства". Москва намерена признать результаты фейковых "референдумов", которые она провела на оккупированных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли рискнет задействовать ядерное оружие. Однако такого сценария, по мнению гаранта, исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что если Путин хотя бы на шаг приблизится к применению ядерного оружия, мир даст мгновенный ответ. Россию при подобном сценарии в краткосрочной перспективе ждет крах.

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