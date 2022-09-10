Ракеты, вертолеты, беспилотники: ВСУ за 3 дня уничтожили техники оккупантов на 150 млн долларов

ВСУ уничтожили техники оккупантов на 150 млн долларов / УНИАН, Минобороны РФ

За минувшие трое суток (5-7 сентября) бойцы ВСУ уничтожили воздушных целей врага на 157,5 млн долларов США. Об этом сообщают в командовании Воздушных сил ВСУ, речь идет о средствах воздушного нападения ‒ крылатых ракетах, самолетах и вертолетах.

Прежде всего, говорят в ВСУ, сбивались одни из самых дорогих и технологичных ракет русских оккупантов – модели Х-101.

"Так вот, шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных сил). Ориентировочная стоимость Х-101 – 13 миллионов долларов за единицу. 13 умножить на 6 равняется 78 млн долларов", ‒ рассказали офицеры.

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Кроме того, уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 общей стоимостью 600 тысяч долларов, два ударных вертолета Ка-52 ‒ 32,4 млн долларов, ударный вертолет Ми-24 ‒ 12,5 млн долларов. Также воины-десантники ВСУ уничтожили три штурмовика Су-25 на сумму 33 млн долларов.

Кроме того, украинские военные сбили десять беспилотников модели "Орлан-10" на общую сумму в миллион долларов.

"Итак, по ориентировочным подсчетам, только в небе за трое суток войны потери российской армии составили: 157 500 000 долларов", ‒ говорится в тексте.

ВСУ крушат технику армии России в Украине

Воздушные силы ВСУ ударили по позициям оккупантов РФ в Херсонской области. Ликвидированы 35 россиян и военная техника. Уничтожено 2 модернизированных танка Т-72Б3.

В Оперативном командовании Юг заявили об уничтожении вражеских реактивной системы залпового огня Град, ЗРПК Панцирь-С1, трех единиц бронированной и автомобильной техники, а также автоцистерны и районе укрытия другой техники на острове Змеином. По итогам операции, направленной на завершение зачистки острова, присутствия сил противника не обнаружено.

В Пентагоне подтвердили, что ВСУ, используя ракетные системы HIMARS, уничтожают командные пункты войск РФ в Украине. В Минобороны США считают эффективным применения такого вооружения украинскими войсками. Американцы готовятся к новым поставкам боеприпасов для РСЗО.

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