Разгон "Студенческого Майдана": экс-замсекретаря СНБО Сивкович пойдет под суд

Бывший сотрудник КГБ по заданию кураторов РФ пошел работать в органы государственной власти Украины, установили в ГБР.

Владимир Сивкович / УНИАН

Государственное бюро расследований завершило расследование и направило в суд дело по обвинению бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Его обвиняют в организации разгона "студенческого Майдана" в ноябре 2013 года. Об этом идет речь в сообщении ГБР в Telegram.

"ГБР установило, что бывший сотрудник КГБ СССР по заданию своих кураторов пошел работать в органы государственной власти Украины. Со временем Владимир Сивкович стал заместителем секретаря СНБО и получил ко дню Независимости Украины в 2013 году воинское звание генерал-майора запаса. Уже через три месяца при его непосредственном участии состоялась организация избиения участников одной из первых акций протеста молодежи за евроинтеграционный курс нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сивкович по заданию на то время президента Виктора Януковича и секретаря СНБО в ночь с 29 на 30 ноября 2013 дал приказ начальнику главного управления столичной милиции к насильственному разгону мирной акции протеста – "студенческого Майдана" в центре Киева.

"В ходе срочного ночного совещания в кабинете начальника ГУ столичной милиции под руководством заместителя Секретаря СНБО был отдан заведомо преступный приказ. Он, в частности, предусматривал привлечение спецподразделения "Беркут" для применения силы к митингующим. "Зачистка" Майдана Независимости от патриотической молодежи должна была происходить под предлогом обеспечения якобы установки новогодней елки", - указывается в сообщении.

Обвинение Сивковичу: что известно

В ГБР уточняют, что действия обвиняемого Сивковича квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайствам следователя ГБР, согласованным прокурором, и постановлениям следственного судьи в отношении указанного лица заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сивкович находится на территории РФ, потому было дано разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении него.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", – сообщили в МИД Британии.

В список "министров" попали еще четверо бывших чиновников из времен Януковича и один экс-нардеп - Арбузов, Азаров, Клюев и Сивкович. Все они с 2014 года живут в России.

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