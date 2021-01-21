"Разгорелся моментально, все стреляло": стали известны подробности о жертвах пожара в Харькове

В Харькове сгорел нелегальный дом для престарелых / kh.dsns.gov.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила подробности о пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.

Как написала она в Facebook, на момент начала пожара в доме находились 33 человека.

"По словам работников этого учреждения, там проживали люди в возрасте от 25 до 90 лет. К сожалению, 15 человек погибли, а 5 - пострадали. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь", - добавила она.

Как рассказала журналистам одна из очевидцев пожара, многие из тех, кто был в доме – люди с инвалидностью.

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Еще одна свидетельница пожара Ксения Нескоромная рассказала, что огонь в здании разгорелся моментально.

"Было все в дыму, уже и с первого этажа было тяжело выводить – все стреляло. Оно все слишком быстро разгорелось, буквально за минут 15 разгорелся пожар: от просто дыма, который увидела соседка ранее, до пожара 15 минут каких-то символических", – рассказала она.

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Пожар в доме престарелых в Харькове: