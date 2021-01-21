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"Разгорелся моментально, все стреляло": стали известны подробности о жертвах пожара в Харькове

21 января 2021, 20:24
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На момент начала пожара в доме престарелых находились 33 человека.

пожар, харьков
В Харькове сгорел нелегальный дом для престарелых / kh.dsns.gov.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила подробности о пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.

Как написала она в Facebook, на момент начала пожара в доме находились 33 человека.

"По словам работников этого учреждения, там проживали люди в возрасте от 25 до 90 лет. К сожалению, 15 человек погибли, а 5 - пострадали. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь", - добавила она.

Как рассказала журналистам одна из очевидцев пожара, многие из тех, кто был в доме – люди с инвалидностью.

Читайте такжеТрагедия в Золотом времени: названа новая версия причины пожара в Харькове"Я их хватала. Чем могла. С ребят снимала курточки, укрывала ноги, потому что лежачие были люди. Это как раз в три часа дня было. Может они только покушали, я ж не знаю. И выносили их. Курточки снимала, кто босой – курточками ноги укрывали. Соседи подскочили. Вон вещи лежат", – цитирует ее Объектив.

Еще одна свидетельница пожара Ксения Нескоромная рассказала, что огонь в здании разгорелся моментально.

"Было все в дыму, уже и с первого этажа было тяжело выводить – все стреляло. Оно все слишком быстро разгорелось, буквально за минут 15 разгорелся пожар: от просто дыма, который увидела соседка ранее, до пожара 15 минут каких-то символических", – рассказала она.

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Пожар в доме престарелых в Харькове:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
новости Харькова Людмила Денисова дом престарелых новости Украины
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