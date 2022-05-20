Разнесли базу РФ с "фейерверком": разведчики ДШВ уничтожили 30 рашистов, вызвав огонь на себя

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В ходе разведывательных действий на временно оккупированной территории двое украинских десантников вызвали огонь на себя, тем самым уничтожив подразделение оккупационных войск РФ.

Как рассказали Фактам бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывными "Технарь" и "Малый", на территории фермы они обнаружили подразделение рашистов.

"Мы уничтожили часового, незаметно прокрались на территорию. Затаились и стали рассматривать. Во дворе фермы в ангаре стояла российская бронетехника с маркировкой Z. В помещении рядом с ангаром слышались разговоры. Там расположился личный состав", - рассказывают украинские защитники.

Быстро оценив ситуацию и не дав оркам опомниться, десантники забросали ангар и двор фермы гранатами: "Повалил густой дым, пламя, взрывы. Наверное, "зацепили" что-то серьезное".

"Кто-то из оккупантов завизжал, будто свинью режут! Раненый, что ли… А дальше они начали гатить из всего, что может стрелять, куда видели, наугад. Возможно, подумали, что их атакует целая диверсионно-разведывательная группа. Воспользовавшись растерянностью оккупантов, мы быстро покинули территорию фермы и спрятались в "зеленке". Не очень надежное укрытие, но лучше, чем голый двор. Затем мы быстренько передали координаты базы с техникой своим и запросили "огонь на себя", - пояснили бойцы ВСУ.

Они добавили, что украинские артиллеристы отстрелялись очень четко и мастерски: "Там был хороший фейерверк. После освобождения этой территории от врага ребята насчитали на месте боя около 30 тел убитых россиян и несколько уничтоженных единиц техники".

Добавим, что за этот бой украинских десантников наградили орденами "За мужество".