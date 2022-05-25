Разрушили могилы и расстреляли флаги: оккупанты осквернили Аллею героев украинских военных

Оккупанты осквернили Аллею героев украинских военных/ report.az

На Черниговщине российские оккупанты разрушили могилы украинских военных на Аллее героев. Они также разрушили храм, который родители построили на свои деньги.

Прилегающие к кладбищу могилы украинских военнослужащих, погибших в борьбе за территориальную целостность Украины на Донбассе с 2014 года, разрушены российскими войсками, а государственный флаг прострелен, сообщает издание Report.

Также российские оккупанты разрушили на территории кладбища храм, который был построен за счет родственников погибших военнослужащих.

"На кладбище "Яцево" можно увидеть, сколько зверств и бесчинств было совершено российскими военными. Там есть могилы погибших участников АТО, наших солдат, которые воевали с 2014 года и погибли. По флагам стреляли из автоматов. Они также разрушили храм, который родители построили на свои деньги", – рассказал журналистам нардеп из Черниговской области Олег Семинский.

Фото: report.az

Фото: report.az

Фото: report.az

Ранее выяснилось, что приказы сбрасывать бомбы на территорию Черниговщины и Киевщины отдавал генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Он является командующим 11-й армией ВВС и ПВО Восточного вооруженного округа вооруженных сил России.

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