Разрушили могилы и расстреляли флаги: оккупанты осквернили Аллею героев украинских военных

Российские солдаты также разрушили храм, который родители построили на свои деньги.
На Черниговщине российские оккупанты разрушили могилы украинских военных на Аллее героев. Они также разрушили храм, который родители построили на свои деньги.
Прилегающие к кладбищу могилы украинских военнослужащих, погибших в борьбе за территориальную целостность Украины на Донбассе с 2014 года, разрушены российскими войсками, а государственный флаг прострелен, сообщает издание Report.
Также российские оккупанты разрушили на территории кладбища храм, который был построен за счет родственников погибших военнослужащих.
"На кладбище "Яцево" можно увидеть, сколько зверств и бесчинств было совершено российскими военными. Там есть могилы погибших участников АТО, наших солдат, которые воевали с 2014 года и погибли. По флагам стреляли из автоматов. Они также разрушили храм, который родители построили на свои деньги", – рассказал журналистам нардеп из Черниговской области Олег Семинский.
Ранее выяснилось, что приказы сбрасывать бомбы на территорию Черниговщины и Киевщины отдавал генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
Он является командующим 11-й армией ВВС и ПВО Восточного вооруженного округа вооруженных сил России.
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