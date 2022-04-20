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Он руководил авиабомбардировками Чернигова и Киева: разведка назвала имя российского генерала

20 апреля 2022, 06:38

По его приказам 500-килограммовые бомбы сбрасывали на Киевщину и Черниговщину.

Известно имя российского генерала, руководившего авиабомбардировками Чернигова / gur.gov.ua

Приказы сбрасывать бомбы на территорию Черниговщины и Киевщины отдавал генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Он является командующим 11-й армией ВВС и ПВО Восточного вооруженного округа вооруженных сил России, сообщили в украинской разведке.

Военный преступник непосредственно участвует в войне России против Украины. С февраля по апрель 2022 года именно под его руководством подразделения российской армии совершали авиаудары по гражданским объектам на Севере нашего государства.

Отмечается, что под командованием Кравченко оккупанты наносили удары из неуправляемого (не высокоточного) авиационного оружия, которое запрещено Женевской конвенцией:

  • ОФАБ-250-270;
  • ФАБ-500;
  • ОФЗАБ-500.

Удары повлекли за собой значительное количество жертв среди мирного населения.

Владимиру Кравченко 59 лет. Он уроженец города Невинномысск. Женат, есть двое детей. Военную службу в рядах вооруженных сил России начал еще в 1983 году в должности летчика-инструктора. В нынешней должности находится с 31 июля 2018 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

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