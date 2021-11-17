"Реальная статистика страшнее": Голубовская рассказала о "кошмаре" с COVID-19

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Локдаун сыграл очень большую роль в ходе борьбы с эпидемией коронавируса, заявила заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца профессор Ольга Голубовская.

"Я понимаю, что людям и бизнесу было тяжело, но вы просто не можете вообразить того кошмара, который обвалился на наши клиники в отсутствие нормативных документов. В нашей стране, где не сильно привержены, мягко говоря, слушать специалистов, подготовить нормативные документы тоже непросто. Приходилось все преодолевать значительными усилиями", - рассказала она в интервью Фактам.

Вместе с тем медик говорит, что в статистке заболеваемости коронавирусом не учитывается огромное количество людей, особенно с легкими и средне-тяжелыми симптомами, сейчас лечатся дома, их даже не фиксируют.

На самом деле реальная статистика страшнее той, какую вы читаете, утверждает врач.

"И еще. Сомневаюсь, что в статистику попадают, например, данные частных клиник. Берут их те, кто этим занимаются, или не берут?", - добавила Голубовская.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 308 жителей страны. В том числе заболели 1168 детей и 327 медработников. Кроме того, зафиксирован новый антирекорд смертности за все время пандемии.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 264 человека; летальных случаев - 838 (такого числа жертв болезни за сутки еще не было); выздоровели 21 914 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (1635), Одесской (1549), Запорожской (1084), Полтавской (1000) областях и г. Киев (1481).