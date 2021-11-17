"Реальная статистика страшнее": Голубовская рассказала о "кошмаре" с COVID-19

В статистке заболеваемости не учитывается количество людей с легкими и средне-тяжелыми симптомами.
Локдаун сыграл очень большую роль в ходе борьбы с эпидемией коронавируса, заявила заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца профессор Ольга Голубовская.
"Я понимаю, что людям и бизнесу было тяжело, но вы просто не можете вообразить того кошмара, который обвалился на наши клиники в отсутствие нормативных документов. В нашей стране, где не сильно привержены, мягко говоря, слушать специалистов, подготовить нормативные документы тоже непросто. Приходилось все преодолевать значительными усилиями", - рассказала она в интервью Фактам.
Вместе с тем медик говорит, что в статистке заболеваемости коронавирусом не учитывается огромное количество людей, особенно с легкими и средне-тяжелыми симптомами, сейчас лечатся дома, их даже не фиксируют.
На самом деле реальная статистика страшнее той, какую вы читаете, утверждает врач.
"И еще. Сомневаюсь, что в статистику попадают, например, данные частных клиник. Берут их те, кто этим занимаются, или не берут?", - добавила Голубовская.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 16 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 308 жителей страны. В том числе заболели 1168 детей и 327 медработников. Кроме того, зафиксирован новый антирекорд смертности за все время пандемии.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 264 человека; летальных случаев - 838 (такого числа жертв болезни за сутки еще не было); выздоровели 21 914 человек.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (1635), Одесской (1549), Запорожской (1084), Полтавской (1000) областях и г. Киев (1481).
Ольга Голубовская
Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.