РЭБ и беспилотники: Сырский заявил о поиске 'асимметричных решений' на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что Украина в поисках "асимметричных решений" на поле боя из-за превосходства оккупантов в личном составе, говорится в сообщении пресс-службы генерала в Telegram.
В частности, развитие БПЛА Сирский назвал своим "приоритетом".
"Вооруженные Силы Украины, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент - на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам, автоматизированным системам управления и т.д.", - указывается в заявлении Главнокомандующего.
Сырский добавил, что "командование ищет асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником".
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Ситуация на поле боя
По данным DeepState, россиянам удалось продвинуться в Орловке и возле Вербового. По состоянию на 18 марта продолжаются боевые действия возле Работино, Вербового и Горьковского.
Накануне координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.
"У них (защитников Украины - Главред) на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад...", - сказал Кирби.
Эксперты Института изучения войны подтвердили захват россиянами села Мирное, что в 20 км от Орехово на Запорожском направлении. Продолжаются боевые действия возле Роботино, у РФ есть "успехи" возле Вербового.
Украина же накануне перебросила новую пехотную бригаду под Работино. До этого, по приказу Главнокомандующего Александра Сырского, на указанном участке провели ротацию военных, которые борются с оккупантами много месяцев.
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