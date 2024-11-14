'Рецепт массовых потерь': в Forbes назвали главную проблему россиян на Курщине

Российские командиры в Курске готовят свои войска к тактическим неудачам.

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Операция ВСУ в Курской области / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

Армия РФ понесла большие потери в Курской области

Россияне потеряли уже 88 машин

В Генштабе РФ есть проблема с дезинформацией

Во время недельного наступления в Курской области российские войска понесли огромные потери. Об этом сообщается в материале аналитика Forbes Дэвида Акса.

По его словам, армия РФ продолжает наступать на украинские позиции - хоть и терпит неудачи. Вероятно, российские командиры не предоставляют своим войскам и генштабу точную разведывательную информацию о дислокации украинских войск.

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"Все это говорит о том, что российские атаки предсказуемы и слепы. Это рецепт массовых потерь", - подчеркнул аналитик.

Отмечается, что россияне потеряли уже 88 машин на трех основных дорогах, проходящих через поселок Зеленый Шилах и вокруг него, в ничейной зоне на северо-западном фланге выступления. 11 из них были выведены из строя в течение 13 ноября.

Аналитик также подчеркнул, что во время боев украинским бойцам удается подбираться практически вплотную к россиянам, которые действуют по плохим разведданным. В частности, 7 ноября несколько машин БТР-82 российской 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки были взорваны с близкого расстояния окопавшимися войсками ВСУ.

"Проблема дезинформации генерального штаба РФ со стороны местного командования в Курской области является системной в этой бригаде, и, возможно, в соседних подразделениях. Передавая недостоверную информацию по цепочке командования, а затем передавая плохие приказы вниз, российские командиры в Курске готовят свои войска к кровавым тактическим неудачам. Это не означает, что русские проигрывают в Курске. Это означает, что они, скорее всего, понесут катастрофические потери, независимо от конечного результата битвы", - подытожил аналитика Forbes.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, южнокорейская и американская разведки подтвердили участие северокорейских военных в боевых действиях на российской территории, в частности в Курской области.

Пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блищик сообщила, что ситуация в Курской области напряженная, но контролируемая украинскими военными. Российские оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны Украины в Курской области, однако вражеские попытки не увенчались успехом.

Кроме того, российские морские пехотинцы и десантники совместно с северокорейскими военными атакуют позиции ВСУ в западной части Курщины, чтобы вытеснить украинских военных из региона до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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