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Решающий год для Украины: генерал-разведчик спрогнозировал ход войны в 2024 году

Юрий Берендий
11 декабря 2023, 12:45
По словам Николая Маломужа, Украина в 2024 году применит новую стратегию ведения боевых действий, которая ускорит победу над российскими оккупантами.
Решающий год для Украины: генерал-разведчик спрогнозировал ход войны в 2024 году
Генерал-разведчик спрогнозировал ход войны в 2024 году / Коллаж Главред, фото: 43-я отдельная механизированная бригада ВСУ, УНИАН

2024 год станет для Украины определяющим в контексте перспектив и побед. Может появиться новая военная стратегия, союзники предоставят высокотехнологичное оружие и возродится наш ВПК. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Новая стратегия войны будет предусматривать не штурм зубов дракона и минных полей, а уже другие стандарты - комплексные операции, во время которых будут наноситься мощные удары на 300 километров, например, ракетами Storm Shadow / SCALP-EG и другим дальнобойным вооружением. РСЗО HIMARS и M270 MLRS с дальностью ударов около 80 километров будут работать по среднему тылу, а на расстоянии от нуля до 40-50 км будут действовать ракетные и минометные системы, которые в отдельных секторах могут сносить все на своем пути", - отметил Николай Маломуж.

По его словам, в 2024 году можно будет внедрять поэтапные стратегические удары, сначала используя отвлекающие меры, а после этого реализовывать основные операции с осуществлением высадок десанта сил специальных операций. Появление в тылу и с флангов десятков тысяч спецназовцев создаст предпосылки для мощного наступления, на которое враг возможно даже не рассчитывал. Это может вызвать панику у противника.

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"Это формат нестандартной стратегии, Один из вариантов действий, который должен быть реализован. Помню, когда я был руководителем спецназовцев, то проводил операцию в тылу врага ночью. Тогда 100 военных могли уничтожить тысячу врагов и вызвать в его рядах очень большую панику. Это мощная модель, но как будут действовать ВСУ, решат в Генштабе", - отметил бывший руководитель Службы внешней разведки.

Он добавляет, что Силам обороны Украины нужно новейшее вооружение от партнеров, включая истребители F-16, и работа отечественного военно-промышленного комплекса, который должен развернуть производство линейки всех видов оружия.

"И тогда мы в 2024 году должны выйти на освобождение своих территорий - юга и Востока. Минимальная задача - достичь позиции для мощного мирного процесса, объединить страны, заставить Путина по меньшей мере отойти с наших территорий и сформировать стабильную модель мирового порядка. Это наиболее выигрышный вариант для Украины и мира. В его реализации заинтересованы разные страны, в частности Российская Федерация", - резюмировал Николай Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Авдеевском направлении российские войска начали новый этап наступления. В течение последних суток силы обороны Украины зафиксировали значительное обострение ситуации.

Как отметили в отчете Института изучения войны, российская армия реализует наступательные операции на направлении Купянск-Сватово-Кременная и других районах.

Как сообщил военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий, потери среди личного состава российских оккупантов в войне примерно вдвое-втрое больше, чем у Украины.

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