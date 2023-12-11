УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"В пять раз больше": ветеран АТО рассказал о потерях ВСУ и армии РФ в войне

Анна Ярославская
11 декабря 2023, 11:49
Украина сражается меньшим количеством людей по сравнению с российскими оккупантами.
Евгений Дикий, ВСУ, армия РФ
Евгений Дикий рассказал о потерях ВСУ и армии РФ в войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Потери личного состава российских оккупантов на войне примерно в два-три раза больше, чем у Украины. И это при том, что Силы обороны Украины были в наступлении, а Россия - в обороне. Об этом заявил политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, потери захватчиков в технике еще выше.

"По отдельным видам техники [потери РФ] бывает, что и в пять раз [выше]", - сказал он в интервью ТСН.

видео дня

"Все это время мы сражаемся с меньшим количеством людей по сравнению с ними. И это не потому что вообще население России больше Украины. Постоянно происходит это подергивание, что Россия больше. Простите, воюет не площадь, не пустая Сибирь воюет — воюют люди. Так вот по населению Россия больше Украины где-то в три-четыре раза всего-навсего. При том, что у нас не стоит задача оккупировать Москву и дойти до Урала. У нас стоит задача только вынести врага со своей территории", — сказал военный аналитик.

Дикий объяснил, что это соотношение не является определяющим.

"Определяющим является то, сколько людей каждая страна выставила на фронт. И здесь вопрос исключительно к нам. А почему мы все это время выставляем на фронт меньше людей, чем они?" — сказал ветеран АТО.

Как сообщал Главред, Евгений Дикий считает, что вместо того, чтобы призывать обычных гражданских, можно было бы мобилизировать украинских правоохранителей, которые проходят физическую подготовку, медицинскую комиссию и имеют хотя бы базовые навыки владения оружием.

Потери РФ в войне

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что потери среди сил обороны меньше, чем у россиян, несмотря на то, что ВСУ идут в наступление.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что страна-агрессор РФ потеряла, по меньшей мере, 150 тысяч человек погибшими.

В Институте изучения войны заявляли, что оккупанты на украинском фронте ежедневно теряют человеческие ресурсы с такой скоростью, что им почти не удается восстанавливать эти потери. За ноябрь 2023 года только на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях российские силы, по данным Вооруженных сил Украины, потеряли более 11 тысяч человек.

В Минобороны Великобритании заявили, что россияне потеряли от 180 до 240 тысяч солдат и офицеров ранеными и примерно 50 тысяч убитыми. Одновременно наемники частной военной компании "Вагнер", вероятно, понесли потери в размере 40 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины Евгений Дикий
Реклама

Главное за день

РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке – генерал ВСУ

РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке – генерал ВСУ

12:49 Украина
Рекордное количество боев: россияне начали новое массированное наступление - ВСУ

Рекордное количество боев: россияне начали новое массированное наступление - ВСУ

11:54 Украина
Предателя "вели" давно: СМИ раскрыли детали ликвидации Кивы СБУ в Подмосковье

Предателя "вели" давно: СМИ раскрыли детали ликвидации Кивы СБУ в Подмосковье

10:49 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:13

Церковный праздник 12 декабря: почему в этот день нельзя надевать старую одежду

12:49

РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке – генерал ВСУ

12:45

Решающий год для Украины: генерал-разведчик спрогнозировал ход войны в 2024 году

12:41

"Мама, вы всегда со мной": Тоня Матвиенко поделилась мистической истории о матери

12:28

На фронте погиб известный украинский актер Андрей Павленко

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
11:58

"Валите в Россию": Тука жестко разнес вброс о войне "до последнего украинца"Видео

11:54

Рекордное количество боев: россияне начали новое массированное наступление - ВСУ

11:52

Оккупанты установили свой флаг в Марьинке: ситуация на Авдеевском направлении

11:49

"В пять раз больше": ветеран АТО рассказал о потерях ВСУ и армии РФ в войне

Реклама
11:44

Екатерина Тышкевич в реанимации: коллега актрисы раскрыла подробности

11:24

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Обезьянам - путаница, Кроликам - растраты

11:09

После такого обычная сельдь под "шубой" уже не понравится: новый простой рецепт вкуснотищи

11:08

Расскажут все: как по губам определить характер человека

11:08

Желтых пятен не будет: мужчина показал, как за несколько минут отчистить матрас

10:49

Предателя "вели" давно: СМИ раскрыли детали ликвидации Кивы СБУ в Подмосковье

10:34

Визит Зеленского в США происходит в критический момент: о чем поговорят президенты

10:20

Женщина каждый год заворачивает свою елку в пищевую пленку: зачем она так делаетВидео

10:15

Зеленский может заставить республиканцев выступить против руководства партии - СМИ

09:49

Россияне бросили все силы на захват 3 городов: Свитан прокомментировал планы Кремля

09:49

"Летит очень быстро": в ВСУ раскрыли детали удара РФ баллистикой по Киеву

Реклама
09:48

Завершение войны в Украине: Москва объявила Киеву ультиматум - ISW

09:14

Женщина показала, как правильно использовать дуршлаг: видео стало вирусным в сетиВидео

08:58

Уничтожен подполковник РФ – замкомандира авиаполка: детали удара БПЛА под Курском

08:35

Ветеран АТО предлагает мобилизировать еще одну категорию украинцев: о ком идет речь

08:10

У оккупантов случилась массовая мигреньмнение

08:09

ВСУ продвигаются на Левобережье Херсонщины и захватывают новые позиции – ISW

07:55

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей удалось сбить

07:23

Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине: о чем говорили лидеры

06:55

Лишь немногие найдут владельца собаки за 12 секунд: необычайная оптическая иллюзия

06:51

Взрывы в Киеве: РФ атаковала столицу баллистикой, есть пострадавшиеФото

06:10

Что мешает Киеву стать настоящим тылом для ВСУ?мнение

05:15

Накроет нищета и неудача: что категорически нельзя надевать 12 декабря

04:00

Картофель будет свежей неделями: женщина вскрыла лайфхак по хранению картофеля

03:19

Он есть в каждой компании: как понять что перед вами интроверт, особенности характера

02:30

Не выборы: эксперт назвал один путь, как пережить "шторм" в политике

02:03

Вечернее настроение от мокрой Леси: Никитюк показала фото в нижнем белье

01:35

Мужчина поделился трюком, как отлепить фольгу, которая прилипла к рулону

00:40

Очень особенное Рождество: Чарльз III и Уэльские показали открытки на Рождество

00:24

Захватить город и взять военных в плен: эксперт назвал цель оккупантов в Авдеевке

10 декабря, воскресенье
23:51

Надо найти дедушку на картинке с павлином: только 1% людей справится за 12 секунд

Реклама
23:22

Почему неправильно говорить "бумага": какое правильное слово стоит употреблять

23:07

Врезал почти 7-бальный шторм: Украину накрыла сильная буря

22:59

70% города под контролем россиян: майор ВСУ рассказал о ситуации в Марьинке

22:32

Зеленский отправился в США на переговоры с Байденом: о чем будут говорить

22:20

Орбан и республиканцы будут разрабатывать план для блокировки помощи Украине - The Guardian

22:06

Вместо дронов будет шоу: Елена Кравец получила 27 млн гривен из госбюджета на собственный проект

21:25

Белый дом готовит важное решение: сенатор-демократ рассказал о помощи для Украины

21:16

15-летняя красавица-дочь Кошевого похвасталась пирсингом в необычном месте

20:55

Из-под Бахмута вывели Третью отдельную штурмовую бригаду после тяжелых боев

20:54

Закрепляются на новых рубежах: ВСУ имеют успех на Запорожском направлении - Свитан

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять