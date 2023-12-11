"В пять раз больше": ветеран АТО рассказал о потерях ВСУ и армии РФ в войне

Украина сражается меньшим количеством людей по сравнению с российскими оккупантами.

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Евгений Дикий рассказал о потерях ВСУ и армии РФ в войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Потери личного состава российских оккупантов на войне примерно в два-три раза больше, чем у Украины. И это при том, что Силы обороны Украины были в наступлении, а Россия - в обороне. Об этом заявил политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, потери захватчиков в технике еще выше.

"По отдельным видам техники [потери РФ] бывает, что и в пять раз [выше]", - сказал он в интервью ТСН.

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"Все это время мы сражаемся с меньшим количеством людей по сравнению с ними. И это не потому что вообще население России больше Украины. Постоянно происходит это подергивание, что Россия больше. Простите, воюет не площадь, не пустая Сибирь воюет — воюют люди. Так вот по населению Россия больше Украины где-то в три-четыре раза всего-навсего. При том, что у нас не стоит задача оккупировать Москву и дойти до Урала. У нас стоит задача только вынести врага со своей территории", — сказал военный аналитик.

Дикий объяснил, что это соотношение не является определяющим.

"Определяющим является то, сколько людей каждая страна выставила на фронт. И здесь вопрос исключительно к нам. А почему мы все это время выставляем на фронт меньше людей, чем они?" — сказал ветеран АТО.

Как сообщал Главред, Евгений Дикий считает, что вместо того, чтобы призывать обычных гражданских, можно было бы мобилизировать украинских правоохранителей, которые проходят физическую подготовку, медицинскую комиссию и имеют хотя бы базовые навыки владения оружием.

Потери РФ в войне

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что потери среди сил обороны меньше, чем у россиян, несмотря на то, что ВСУ идут в наступление.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что страна-агрессор РФ потеряла, по меньшей мере, 150 тысяч человек погибшими.

В Институте изучения войны заявляли, что оккупанты на украинском фронте ежедневно теряют человеческие ресурсы с такой скоростью, что им почти не удается восстанавливать эти потери. За ноябрь 2023 года только на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях российские силы, по данным Вооруженных сил Украины, потеряли более 11 тысяч человек.

В Минобороны Великобритании заявили, что россияне потеряли от 180 до 240 тысяч солдат и офицеров ранеными и примерно 50 тысяч убитыми. Одновременно наемники частной военной компании "Вагнер", вероятно, понесли потери в размере 40 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.

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