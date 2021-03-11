Резников назвал главную цель России в Украине

По словам вице-премьера, в Кремле хотят представить Россию в роли посредника, а не стороны конфликта на Донбассе.
Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, чего на самом деле хочет Россия от Украины.
По его словам, желание Кремля не ново. С одной стороны, Кремль хочет рассказать миру, что РФ - это так называемый посредник, а не сторона международного вооруженного конфликта на Донбассе. При этом Украина должна вести прямой диалог с оккупационными режимами, сказал Резников в интервью изданию Obozrevatel.
"Второе, они поднимают ставки, понимая, что для нас важна жизнь каждого человека, чтобы мы испугались и пошли им на уступки", - добавил он.
Резников уточнил, что цель России - сделать шаг к уничтожению Украины как государства, поскольку они хотят господствовать в границах бывшей Российской империи.
"И как промежуточный вариант – федерализация Украины, а дальше раскол и поглощение страны, как это было чуть больше чем сто лет назад – в 1917 году", - отметил вице-премьер-министр.
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Урегулирование ситуации на Донбассе - о чем ранее писал Главред:
- 9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права". По его словам, теперь все ожидают позицию Кремля.
- Глава ОП также выразил надежду, что инициатива будет предметом обсуждения во время видеоконференции в нормандском формате.
- 10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации на Донбассе.
- Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш считает, что новый план совместных шагов по мирному урегулированию на Донбассе, который разработали Украина, Германия и Франция, вызовет протесты со стороны России.
- Советник делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович сделал заявление относительно сценариев решения конфликта на Донбассе.