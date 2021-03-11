Резников назвал главную цель России в Украине

Алексей Резников / УНИАН

Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, чего на самом деле хочет Россия от Украины.

По его словам, желание Кремля не ново. С одной стороны, Кремль хочет рассказать миру, что РФ - это так называемый посредник, а не сторона международного вооруженного конфликта на Донбассе. При этом Украина должна вести прямой диалог с оккупационными режимами, сказал Резников в интервью изданию Obozrevatel.

"Второе, они поднимают ставки, понимая, что для нас важна жизнь каждого человека, чтобы мы испугались и пошли им на уступки", - добавил он.

Резников уточнил, что цель России - сделать шаг к уничтожению Украины как государства, поскольку они хотят господствовать в границах бывшей Российской империи.

"И как промежуточный вариант – федерализация Украины, а дальше раскол и поглощение страны, как это было чуть больше чем сто лет назад – в 1917 году", - отметил вице-премьер-министр.

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