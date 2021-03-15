Резников оценил шансы на реанимацию Будапештского меморандума

Украина имеет моральное право ожидать от стран Будапештского меморандума полной поддержки.
Украина ожидает создания нового альянса по вопросам Крыма, с которым Россия не сможет не считаться и вынуждена будет сесть за стол переговоров так же, как в свое время присоединилась к нормандскому формату.
Об этом заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью Obozrevatel. По его словам, Россия вряд ли будет участвовать в саммите Крымской платформы в августе.
"Любой российский чиновник или политик даже будет бояться говорить о Крыме, потому что у них у виска наган чекиста. Они недаром записали у себя в законодательстве, что оккупация Крыма не может быть обжалована, поскольку считают, что это ограбление другой страны они совершили законно", - сказал Резников.
"Наша миссия сначала создать Крымскую платформу, по максимуму привлечь партнеров, которые готовы поддерживать нас не только политическими заявлениями, но и реальными шагами. Плюс это страны, позиция и мнение которых для россиян имеет значение", - добавил он.
Вице-премьер отметил, что начали звучать вопросы о Будапештском меморандуме. И, по его мнению, Украина имеет моральное право ожидать от стран Будапештского меморандума полной поддержки.
"Украина тогда отказалась от третьего в мире ядерного потенциала, доверившись России, США, Великобритании, Франции и имеем то, что есть. Те обязательства, которые были нам даны, которые мы понимаем как характер международного договора, должны выполняться", - считает Резников.
При этом пока что еще рано говорить о реанимации Будапештского меморандума.
"Это еще не реанимация, а знак для меня, что мы достучались. Об этом говорили предыдущие украинские представители в Минском процессе – господин Марчук, господин Бессмертный. То есть это озвучено не впервые. Но ты можешь 10 раз что-то говорить и тебя не слышат. Но на 11-й раз оно срабатывает и люди начинают слышать", - отметил Алексей Резников.
Будапештский меморандум
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года.
Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины.
США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер.
После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.
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Возвращение Крыма в состав Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ, предусматривающий запуск процесса освобождения Крыма. Также он поручил Кабмину разработать мероприятия, направленные на запуск Крымской платформы.
- Саммит в рамках Крымской платформы должен пройти 23 августа в Киеве. По словам замглавы МИД Эмине Джепаровой, по итогам переговоров должна быть подписана Крымская хартия, в которой зафиксируют проблемные моменты по вопросам полуострова.
- Замминистра по вопросам оккупированных территорий Игорь Яременко 10 марта заявил, что перед стартом Крымской платформы будут приняты законы, регулирующие правовой статус крымчан.
- Совет национальной безопасности и обороны 11 марта утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.