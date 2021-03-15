Резников оценил шансы на реанимацию Будапештского меморандума

Алексей Резников / УНИАН

Украина ожидает создания нового альянса по вопросам Крыма, с которым Россия не сможет не считаться и вынуждена будет сесть за стол переговоров так же, как в свое время присоединилась к нормандскому формату.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью Obozrevatel. По его словам, Россия вряд ли будет участвовать в саммите Крымской платформы в августе.

"Любой российский чиновник или политик даже будет бояться говорить о Крыме, потому что у них у виска наган чекиста. Они недаром записали у себя в законодательстве, что оккупация Крыма не может быть обжалована, поскольку считают, что это ограбление другой страны они совершили законно", - сказал Резников.

"Наша миссия сначала создать Крымскую платформу, по максимуму привлечь партнеров, которые готовы поддерживать нас не только политическими заявлениями, но и реальными шагами. Плюс это страны, позиция и мнение которых для россиян имеет значение", - добавил он.

Вице-премьер отметил, что начали звучать вопросы о Будапештском меморандуме. И, по его мнению, Украина имеет моральное право ожидать от стран Будапештского меморандума полной поддержки.

"Украина тогда отказалась от третьего в мире ядерного потенциала, доверившись России, США, Великобритании, Франции и имеем то, что есть. Те обязательства, которые были нам даны, которые мы понимаем как характер международного договора, должны выполняться", - считает Резников.

При этом пока что еще рано говорить о реанимации Будапештского меморандума.

"Это еще не реанимация, а знак для меня, что мы достучались. Об этом говорили предыдущие украинские представители в Минском процессе – господин Марчук, господин Бессмертный. То есть это озвучено не впервые. Но ты можешь 10 раз что-то говорить и тебя не слышат. Но на 11-й раз оно срабатывает и люди начинают слышать", - отметил Алексей Резников.

Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года. Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины. США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер. После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

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